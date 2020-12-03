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每日國際焦點

日本內閣官房長官加藤勝信2日抗議俄羅斯於擇捉島佈署S300V4防空飛彈。擇捉島是日本戰後由蘇聯佔領的「北方四島」爭議領土之一。

伊朗憲法監督委員會決議要通知歐洲伊核協議各國2個月內解除對伊朗的石油禁運與金融限制，否則就要安裝新離心機，提升鈾濃縮率到20%。伊核協議規定伊朗鈾濃縮率只能低於3.67%，伊朗2019年7月違規超過，達到4.5%。武器等級鈾濃縮率需要達90%。該決議顯示伊朗簽署任何協議，都只是在虛與委蛇，毫無意願要解除核武裝，歐洲各國越想靠無用的協議利誘，伊朗就越不會解除核武裝，而是用來當獲得利益的談判籌碼。只有川普的最高施壓政策才是唯一解決伊核問題的辦法。

以色列2日交付超過10億美元稅款予巴勒斯坦統治當局，巴勒斯坦財政預算有半數來自以色列代管稅款，原本每月交付，6月以來因為抗議納唐亞胡約旦河西岸政策，巴勒斯坦政府拒收，導致付不出公職薪水，如今低頭接受，表示在內外交迫下，已經改為對以色列屈服，巴勒斯坦此舉不只是向以色列、美國，也是向歐洲各國表達，巴勒斯坦願意全面恢復與以色列合作談判。

阿富汗政府與塔利班和談於2日有重大進展。和談同時雙方仍在阿富汗激烈交火，政府軍行動與美軍轟炸大力打擊塔利班，使塔利班屈服回到談判路線。

日本

內閣官房長官加藤勝信2日抗議俄羅斯於擇捉島佈署S300V4防空飛彈。

孟加拉

安置高達百萬來自緬甸的羅興亞非法移民，造成極大負擔與鄰近社會問題，孟加拉2日決定將之遷徙到海上島嶼，該島20年前才浮出海面，尚未有人居住，在頻繁風災中很容易遭淹沒，孟加拉拒絕聯合國檢視島嶼的安全性，孟加拉先前已經將300名想自孟加拉非法偷渡到馬來西亞失敗的偷渡客安置到該島，移到該島上可斷絕國際人道團體的援助與保護，以利孟加拉解決羅興亞問題：在不知不覺中以天然災害逐漸消滅非法移民。

越南

近2個月來連續颱風侵襲造成30兆越南盾經濟損失，192死、57失蹤。

澳洲

總理發微信抗議中國後，微信封鎖澳洲總理帳號。

世界最大純砂島福瑞沙島野火延燒6周，蔓延7.6萬公頃，遊客撤離。

阿爾察赫

停火和平觀察站已經開始建造。

俄羅斯

總統普丁下令下周起大規模施打COVID-19疫苗。

宏都拉斯

將獲得美國分享敏感情資，以共同打擊跨國販毒。

巴西

20多名蒙面武裝搶匪2日突襲銀行，綁架人質並與警方交火，過程中殺死一名人質，之後駕車逃逸。巴西銀行搶案在2020年下降48.35%，但1-9月仍有47件。

波多黎各

阿雷西博天文臺於1日崩垮，支撐塔尖折斷，900噸重的接收平台墜落砸毀反射盤。阿雷西博天文臺反射盤直徑305公尺，曾於007「黃金眼」中成為最中反派基地場景而聲名大噪，於1963年落成，2008年列入美國國家史蹟名錄，2020年11月因主承重鋼纜斷裂，決定退役。

伊朗

憲法監督委員會決議要通知歐洲伊核協議各國2個月內解除對伊朗的石油禁運與金融限制，否則就要安裝新離心機，提升鈾濃縮率到20%。伊核協議規定伊朗鈾濃縮率只能低於3.67%，伊朗2019年7月違規超過，達到4.5%。武器等級鈾濃縮率需要達90%。該決議顯示伊朗簽署任何協議，都只是在虛與委蛇，毫無意願要解除核武裝，歐洲各國越想靠無用的協議利誘，伊朗就越不會解除核武裝，而是用來當獲得利益的談判籌碼。只有川普的最高施壓政策才是唯一解決伊核問題的辦法。

以色列

2日取得第一艘薩爾6型護衛艦，另外三艘將於2021年交貨。薩爾6型護衛艦原型基於德國的布倫瑞克級護衛艦，由德國海軍造船廠與蒂森克虜伯海洋系統聯合製造，單價約4.3億歐元，在2015年訂購。艦上裝備閃電8防空飛彈、鐵穹防禦系統、AGM-84魚叉反艦飛彈、324mm魚雷發射管，可起降並攜帶一架SH-60海鷹直升機。以色列將用來保衛地中海油田。

以色列2日交付超過10億美元稅款予巴勒斯坦統治當局，巴勒斯坦財政預算有半數來自以色列代管稅款，原本每月交付，6月以來因為抗議納唐亞胡約旦河西岸政策，巴勒斯坦政府拒收，導致付不出公職薪水，如今低頭接受，表示在內外交迫下，已經改為對以色列屈服，巴勒斯坦此舉不只是向以色列、美國，也是向歐洲各國表達，巴勒斯坦願意全面恢復與以色列合作談判。

黎巴嫩

總統表示與以色列海域談判的障礙可以克服。

衣索比亞

與聯合國與達成協議，同意聯合國輸送人道救援物資。

4名人道救援組織的衣索比亞員工在提格雷-厄立垂亞邊境的厄立垂亞難民營被殺。

阿富汗

政府與塔利班和談於2日有重大進展。和談同時雙方仍在阿富汗激烈交火，政府軍行動與美軍轟炸大力打擊塔利班，使塔利班屈服回到談判路線。

奈及利亞

教宗2日譴責伊斯蘭民兵11月28日屠殺村民。

福和會官方網頁：www.fratwn.org