《華盛頓郵報》專文指稱，美國國務卿蓬佩奧(圖)發起的「宗教自由聯盟」不但將台灣排除在名單之外，也婉拒準副總統賴清德出席蓬佩奧的晚宴。(圖/民報資料庫)

《華盛頓郵報》專文指出，美國國務卿蓬佩奧自行發起的「宗教自由聯盟」不但將台灣排除在27個國家名單之外，甚至婉拒準副總統賴清德出席美國務卿蓬佩奧的晚宴。該報專欄作家羅金（Josh Rogin）直言，蓬佩奧和國務院應該向台灣道歉，並讓台灣加入國際宗教自由聯盟。

羅金在專文中指出，蓬佩奧在2月5日美國國務院慶祝成立「宗教自由聯盟」的晚宴上稱，「我們譴責中共對所有信仰的敵視。」、「我們知道你們中的一些人通過同意加入該聯盟而勇敢地反抗中國的壓力，我們為此表示感謝。」但這些話對那些美國官員，人權活動家和台灣支持者是空洞的。因為儘管台灣人對宗教自由運動的慷慨捐助，但國務院仍將台灣排除在台灣的正式會員資格之外。

更甚著，當時正在美國訪問的台灣準副總統賴清德也沒有受邀參加美國務卿蓬佩奧舉辦的晚宴。羅金說，國務院的官員雖努力爭取賴清德餐與蓬佩奧的晚宴，但蓬佩奧的辦公室拒絕發出邀請，發布國際宗教自由聯盟成員名單時，台灣並不在其中。

羅金引述非營利組織中國援助組織的創辦人兼總裁，人權活動家鮑勃·富（Bob Fu）的說法，直言，「將台灣排除在第一個促進美國領導的宗教自由的國際同盟之外，是非常可怕的不公正行為。」 「通過以任何地緣政治藉口禁止台灣，美國向中國共產黨政權發出了錯誤的信號，中國的宗教迫害已達到40年來最嚴重的水平。」

羅金表示，有消息來源指出，賴清德及台灣之所以被排除在名單之外，是北京向參與競選的多個國家施加了壓力，以確保台灣不包括在內。國務院發言人告訴羅金：「我們與台灣在宗教自由問題上的伙伴關係再牢固不過了，儘管它們不是國際宗教自由聯盟的最初創始成員之一，但我們仍在積極與他們就可能加入這一聯盟進行討論。。」

專文指出，美國國務院官員稱，台灣的慷慨捐助和對國際宗教自由基金會的捐款，也使我們能夠向全世界出於宗教動機的歧視和虐待的受害者分配緊急援助，且目前仍在接受台灣為這項努力提供的財政捐助。

羅金認為，到目前為止，台灣一直是國務院國際宗教自由努力中最活躍的成員之一，美國國務卿蓬佩奧及國務院應該向台灣道歉，並讓台灣加入國際宗教自由聯盟。