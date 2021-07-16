作者指出，任何教育改革應以獲得大眾共識的價值為基礎，並付諸實踐，才有可能成功。因此，給學生一個穩定、公平、有鑑別力的大學入學制度，應是教育當局神聖的時代任務。圖／民報資料照

在全國上下，全力對抗疫情之際，有一影響年輕學子至鉅的大學入學制度，仍不宜疏忽。為了因應新課綱，將自111學年度起實施考招新制，不贊成45級分制與百分制者，最近紛紛經由媒體發聲，甚至，透過立法委員召開記者會，各陳己見，尤其，以台灣大學電資學院、理學院、工學院三位院長為首與清大資工系特聘教授、中原大學智慧電子中心主任共5人聯名撰文，最令人矚目，文中指出45級分制的5大缺失：(一)分數倒置造成不公、(二)超額造成招生大亂、(三)鑑別度降低、(四)級分分布不穩造成賭局不公、(五)專才流失；文末並提二點具體建議：（一）維持分科測驗百分制或採世界通用的PR值。（二）維持分科測驗國、英、數乙考試。

所幸，對於明年大學分科測驗取消國、英、數乙3科，以及每科滿分變成45級分的爭議，招聯會7月12日在會議後指出，考量分發入學的需求，將進行45級分與60及75級分的效益比較後，再與教育部研商選用，同時將增加數學乙考科，但何時實施則由教育部決定。看來招聯會似已聽到不同的聲音，但是，最後的決定為何，則尙待觀察。

考招制度決策過程溝通不足

大學考招制度，攸關年輕人能否順利進入大學，然而，何以一項計分制度或考科的變革，卻無法在倡議之後、討論過程甚或決定之前，先行廣泛徵求社會大眾的意見？為何總要被逼到最後，才擬藉由開會迅速做出決定？質言之，前述三位學院院長所言並非毫無根據，可是，何以他們的實務意見無法更早到達招聯會甚或決策階層？其中至少牽涉二個環節：（一）有關大學考招制度的形成過程，未能參採不同領域或具代表性的學者或專家的意見，（二）負責草擬考招新制的個人或小組，通常僅需向極少數人報告，缺乏向大眾說明或溝通的機會，以致，在實施前夕，大眾的反對意見才會瞬間爆發出來，但因箭在弦上，行政部門常思急於滅火，不太可能進行全面的修改。

一般說來，教育制度的變革首重意義與價值，可是，最近幾年的教育改革，常是在不知為什麼要這麼做之前，即匆忙上路，例如：12年新課綱強調核心素養，可是，「素養」到底為何物？如何教？學什麼？如何評量？常讓許多人非常困惑。其實，美國中小學科學教育早就以提升學生的科學素養為目標，更可溯自1957年蘇聯搶先美國發射人造衛星，之後，美國除積極培育理工人才之外，並加強一般學生的科學素養，以便其成年之後，有能力參與有關科學、科技與社會的公共事務之討論與決定。所以，他們不希望學生在受教育過程中，因畏懼科學而逃避科學的學習。另外，美國1985年起更啟動「全民科學」的2061方案，並結合社會各階層，發揮系統整合的力量，企盼美國的科技能繼續領先全球。此外，任何教育改革應以獲得大眾共識的價值為基礎，並付諸實踐，才有可能成功。因此，給學生一個穩定、公平、有鑑別力的大學入學制度，應是教育當局神聖的時代任務。