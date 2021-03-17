「Chhiâ擊」（註1）是按英語「Slash」來--ê，這幾年「Slash」這ê詞chiâⁿ時kiâⁿ，是《紐約時報》專欄作家麥瑞克•阿爾伯寫ê冊《雙重職業》。麥瑞克•阿爾伯講：「干taⁿ做一項頭路ê無sio̍h（註2）生活模式已經無法度滿足chit-má ê少年人，有愈來愈濟少年人選擇多樣化ê生活，in siâng時做幾á種頭路kap無仝ê身分。」遮ê人會用「Chhiâ擊」來紹介家tī不止一个ê銜頭kap身分。例：李千娜：演員/歌手/主持；盧廣仲：歌手/作曲家/填詞人/演員。猶有真濟出名ê人mā是按neh，像：蔡振南：演員/歌手/作曲家/填詞人。這hō͘人思考，除了本業kap銜頭，你猶koh有啥？Kám有比bêng-chhì頂頭ê「／」koh較hō͘人目頭金ê故事？

e化世代，社群網路ham科技發展快速，社會、企業組織mā綴時代緊快leh革新，這hō͘有能力ê人會當按家己核心伸湠出其他能力，發揮各人濟種ê能力。遮ê「Chhiâ擊族」（註3）了解家己ê核心競爭力mā堅持目標，會願意開時間投資tī家己身上，提升自我ê知識kap累積經驗，hō͘家己tī「e化ê世界」koh較有選擇權kap抽thoah公司束縛ê可能性。

「Chhiâ擊」人生是一款kap過往完全無仝ê思維，只要你有底tì厚ê知識、才華ia̍h是技能，「Chhiâ擊」ê思維會突破傳統ê人生規劃，允准用無束縛ê思考激發自身ê能力，hō͘生活tah近真正ê家己，得著性命ê成就感活出精彩mā實現自由ê人生。

附註:

1. Chhiâ擊：是一種人生有無限可能ê新概念，源自英語ê 「Slash」。除了講濟種職業以外，真正ê意涵是愛tī某一ê領域有「專業」kap「建構tī社群」。

2. 無sio̍h：無趣味/無意思/無聊。

3. Chhiâ擊族：是Chhiâ擊少年、Slash族ia̍h是伸kiu就業青年ê稱呼。

台灣字（白話字）版

“Chhiâ-kek” Ê Jîn-seng Su-î

“Chhiâ-kek”（註1）sī án Eng-gí “Slash” lâi--ê. Chit kúi nî “Slash” chit-ê sû chiâⁿ sî-kiâⁿ, sī Niú-iok Sî-pò choan-nôa chok-ka Marci Alboher siá ê chheh Siang-têng chit-gia̍p. Marci Alboher kóng, “Kan-taⁿ chò chi̍t-hāng thâu-lō͘ ê bô-sio̍h（註2）seng-oa̍h bô͘-sek í-keng bô-hoat-tō͘ boán-chiok chit-má ê siáu-liân-lâng. Ū lú-lâi-lú-chē siáu-liân-lâng soán-te̍k to-iūⁿ-hòa ê seng-oa̍h. In siâng-sî chò kúi-nā-chióng thâu-lō͘ kap bô-kâng ê sin-hūn.” Chia-ê lâng ē iōng “Chhiâ-kek” lâi siāu-kài ka-tī put-chí chi̍t-ê ê hâm-thâu kap sin-hūn. Lē: Lí Chhian-ná: Ián-goân/Koa-chhiú/Chú-chhî; Lô͘ Kóng-tiōng: Koa-chhiú/Chok-khek-ka/Thiām-sû-jîn/Ián-goân. Iáu ū chin-chē chhut-miâ ê lâng mā sī án-ne. Chhiūⁿ: Chhòa Chín-lâm: Ián-goân/ Koa-chhiú/Chok-khek-ka/Thiām-sû-jîn. Che hō͘-lâng su-khó, tû-liáu pún-gia̍p kap hâm-thâu, lí iáu-koh ū siáⁿ? Kám ū pí bêng-chhì téng-thâu ê “ / ”koh-khah hō͘-lâng ba̍k-thâu-kim ê kò͘-sū?

E-hòa sè-tāi, siā-kûn bāng-lō͘ ham kho-ki hoat-tián khoài-sok. Siā-hōe, khì-gia̍p cho͘-chit mā tòe sî-tāi kín-khoài leh kek-sin. Che hō͘ ū lêng-le̍k ê lâng ē-tàng àn ka-kī he̍k-sim chhun-thòaⁿ chhut kî-tha lêng-le̍k, hoat-hui kok-jîn chē-chióng ê lêng-le̍k. Chia-ê“Chhiâ-kek-cho̍k”（註3）liáu-kái ka-kī ê he̍k-sim kēng-cheng-la̍t mā kian-chhî bo̍k-piau, ē goān-ì khai sî-kan tâu-chu tī ka-kī sin siōng, thê-seng chū-ngó ê tì-sek kap lúi-chek keng-giām. Hō͘ ka-kī tī“e-hòa ê sè-kài” koh-khah ū soán-te̍k-khoân kap thiu-thoah kong-si sok-pa̍k ê khó-lêng-sèng.

“Chhiâ-kek” jîn-seng sī chi̍t-khoán kap kòe-óng oân-choân bô-kâng ê su-î. Chí-iàu lí ū té-tì-kāu ê tì-sek, châi-hôa ia̍h-sī ki-lêng, “Chhiâ-kek” ê su-î ē tu̍t-phòa thoân-thóng ê jîn-seng kui-ōe. Ún-chún iōng bô sok-pa̍k ê su-khó kek-hoat chū-sin ê lêng-le̍k, hō͘ seng-oa̍h tah-kīn chin-chiàⁿ ê ka-kī, tit-tio̍h sèⁿ-miā ê sêng-chiū-kám oa̍h-chhut cheng-chhái mā si̍t-hiān chū-iû ê jîn-seng.

附註：

1. Chhiâ-kek: Sī chi̍t-chióng jîn-seng ū bû-hān khó-lêng ê sin khài-liām, goân-chū Eng-gí ê “Slash”.Tû-liáu kóng chē-chióng chit-gia̍p í-gōa, chin-chiàⁿ ê ì-hâm sī ài tī bó͘ chi̍t-ê léng-he̍k ū “Choan-gia̍p” kap “Kiàn-kò tī siā-kûn”.

2. Bô-sio̍h: Bô-chhù-bī/Bô-ì-sù/ Bô-liâu.

3. Chhiâ-kek-cho̍k: Sī Chhiâ-kek-siàu-liân, Slash cho̍k ia̍h-sī chhun-kiu chiū-gia̍p chheng-liân ê chheng-ho͘.

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