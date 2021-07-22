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每日國際焦點

美國副國務卿Wendy Sherman會晤日本外務事務次官森健良、韓國外交第一副部長崔鐘建，討論台海穩定、北韓非核化。

美國將領表示塔利班已經控制全國419個區域中心中的200個。

美國妥協同意德國續建直通俄國的北溪二號天然氣管線，烏克蘭強力反對，向歐盟與德國提出正式質詢。

西歐大暴洪德國死亡人數增加至170人，仍繼續尋找失蹤者。

日本

計畫10年內倍增可再生能源，減半化石燃料發電比例。

美國第一夫人姬兒拜登將會見天皇與首相。

美國賭場營運商米高梅，與日本歐力士結盟，提案在日本大阪興建日本第一座賭場複合建築。

鈴木、大發將加入豐田汽車的電動車聯盟，與五十鈴、日野汽車各佔10%股權，豐田佔60%。

南韓

美國副國務卿Wendy Sherman會晤日本外務事務次官森健良、韓國外交第一副部長崔鐘建，討論台海穩定、北韓非核化。

北韓

美國副國務卿Wendy Sherman會晤日本、南韓副外長後，表示美日韓對北韓站在堅實的共同陣線。

澳洲

全球鐵礦行情大好的情況下，澳洲卻因為防疫管制措施導致火車司機不足，造成鐵礦運輸瓶頸。

越南

Vabiotech生產出第一批俄國授權史普尼克V疫苗。

泰國

政府承認疫苗不足，表示將加入聯合國COVAX計畫取得疫苗。

緬甸

俄羅斯與政變後軍政府緊密合作提供軍事武器含戰機。

中國

美國副國務卿Wendy Sherman訪日韓行程之後，才於25~26日訪中。

印度

發生首起因H5N1禽流感病死案例，為11歲小男孩。

阿富汗

美國將領表示塔利班已經控制權國419個區域中心中的200個。

巴基斯坦

第四度因不當內容禁止抖音。

塔吉克

俄羅斯增兵塔吉克基地。

歐盟

英國要求歐盟重擬有關北愛貿易協定，歐盟立即回絕。

英國

醫護人員加薪3%。

利物浦因大樓破壞港口景觀，遭聯合國教科文組織除名世界遺產。

德國

西歐大暴洪德國死亡人數增加至170人，仍繼續尋找失蹤者。

俄羅斯

國內糧食價格大漲，為平抑物價，對出口小麥徵稅。

烏克蘭

美國妥協同意德國續建直通俄國的北溪二號天然氣管線，烏克蘭強力反對，向歐盟與德國提出正式質詢。

總統澤倫斯基將於8月30日訪美於華盛頓特區會見拜登。

匈牙利

總理Viktor Orban發起公投反對多元性別教育，對抗歐盟壓力。

塞浦路斯

就瓦羅莎問題向聯合國安理會提出請願。

美國

通用汽車表示因晶片短缺將減產卡車。

墨西哥

南部恰帕斯州人民組成民兵對抗黑幫。

祕魯

逮捕在疫情中盜賣床位組織9人。該組織以每床2.1萬美元出賣國營醫院床位。

哥斯大黎加

英特爾表示將增加投資建廠金額至6億美元。2020年12月時發表為3.5億美元。

以色列

農產品價格多年來高於西方國家，將削減關稅增加競爭，並增加補貼。

沙烏地阿拉伯

否認使用間諜軟體監控。

土耳其

美國總統拜登堅持維持為土國採用俄製S400防空飛彈制裁土國。

伊朗

缺水抗爭持續第6天。

敘利亞

稱攔截以色列對荷姆斯攻擊。

索馬利亞

美軍轟炸青年黨民兵。為拜登就任後美軍首度於索國轟炸。

南非

輝瑞與BNT和南非Biovac Institute簽約授權生產疫苗，年產能1億劑。

卡達

斥資1億美元支援葉門糧食安全。

奈及利亞

警方與政府促成100名前月遭綁架人質獲釋。

突尼西亞

偷渡船翻覆17孟加拉偷渡客溺斃。

坦尚尼亞

逮捕主要反對黨領袖。

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