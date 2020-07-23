李眉蓁的中山大學導師與審查者為何輕易被她所騙？是無知、偷懶，還是行騙一條龍？中山大學也必須調查清楚以維護學校的聲譽，何況還是「國立」的。圖／擷自李眉蓁臉書

2018年的高雄市長選舉到2020年高雄市長補選，國民黨將上演「賠了夫人又折兵」的戲碼。主角是韓國瑜與韓國瑜2.0的李眉蓁。他們共同的問題是做人不安分，施展騙術，得寸進尺，結果騙術曝光，連原來行騙得來的「成果」也一起賠掉或即將賠掉。

韓國瑜如果當選市長後，安分守己，即使選舉時開的是空頭支票，選民還不至於那樣憤怒而要罷免他。那是因為不但開了空頭支票，而且落跑去選總統，也就是一騙再騙，越騙越大。結果不但總統落選，連高雄市長的寶座也失掉了。這就是賠了高雄又折兵。

論文抄襲膽大包天

李眉蓁如果安安分分當她的高雄市議員，也許連續幾屆也沒有人會挖出她的碩士論文問題。無奈她不安分，沒有掂掂自己的斤兩，以為年輕就是一切，能夠去選市長，即使落選也留下光榮記錄而可以光宗耀祖。從她被揭露出來的碩士論文抄襲情況來看，其膽大包天，再澄清也沒有用。不管國民黨是否繼續支持她，其落選幾乎是肯定的。問題是即使逃脫法律的追究，她的選民是否也要罷免她的市議員職務？除非他們認同她的抄襲行為。她是否賠了議員又折兵即使現在暫時不論，至少該是「羊肉吃不著，惹得一身騷」。

「人有自知之明」是人生的重要經驗，尤其政治人物更須如此。靠行騙起家，總有被揭穿的一天，最近美國在算中共的總帳就是例子。這些有5千年行騙文化底子的騙子最終也要現形，何況台灣的的一些混混。即使不是行騙，政治人物面對各種馬屁以及群眾集會上的歡呼聲，能否冷靜謙卑而不是自我膨脹，也是一個考驗。

李眉蓁抄襲事件引發我的懷疑，並非是李眉蓁自己抄襲，而是她把論文包給槍手後，被槍手所騙。社會上小騙子被大騙子所騙，強中還有強中手是常見的，所謂黑吃黑。

而李眉蓁的中山大學導師與審查者為何輕易被她所騙？是無知、偷懶，還是行騙一條龍？中山大學也必須調查清楚以維護學校的聲譽，何況還是「國立」的。因為2008年的論文圖表抄襲1999年以前的數據，難道審查時對這樣早已過時的數據也沒有任何質疑而輕易過關？李眉蓁還年輕，要挽救自己的前途，應該以誠實的態度把當年的情況如實說清楚，以獲得社會的諒解，也剷除圍繞或隱藏在學術殿堂的騙子。