2月13日下午，在台南政大書城參與了一場新書發表會「說故事與親子共讀」，作者林美琴老師，以輕鬆的語調，從親子共讀能夠增進小朋友們的大腦發展與神經連結作為開頭，闡述了為何要親子共讀的關鍵。

事實上，透過親子共讀，可以藉由童書中的圖形，簡單的圖示，來讓孩子們更加了解這世界！在聽與說；思考和提問中，不只親子間的感情會更好，孩子們對於書籍的連結是有趣的，想要一探究竟的。這對於現今讀書往往跟考試與升學綁在一起的功利化主義社會，有著迥異的風景。

更重要的是，在親子共讀的過程中，大人們也不知不覺間，解決了屬於自己的問題，會更有童心，也更加能夠體會小朋友們的想法，這樣對於衝突的化解及了解孩子們的內心，有著積極的面向與作用！

其實，在腦神經科學的角度來說，不只小朋友們需要閱讀，大人們更是需要閱讀，這樣才能避免腦部的退化，進而增進對於外在的感知和反應能力，內心也會更加平靜。在過往，人們總是把閱讀跟考試綁在一起，只為了求得標準答案，所以大部分的人離開校園後，就不再看書了！

這是一件非常可惜的事情，因為透過閱讀，能夠幫助我們釐清自己的狀態，找到自己的方向，安穩踏實地前進。然而，許多大人們對於閱讀會有所偏見，例如：要讀有用的書，否則不讀。因此，小說不讀、漫畫書不讀、沒營養的不讀。一味地追求「有用」，反而讓原初閱讀和學習的快樂，消失的無影無蹤。

想必，這就是閱讀的人越來越少，而專注在電視娛樂和手機聲、光、色中的人越來越多的緣故吧！不過，如果有一個方法，不僅能夠讓孩子們能夠自動自發去啟動學習的開關，也能夠讓親子感情更加融洽，大人們也能夠在跟小朋友們的玩樂與共讀中，找到自己的生命火花，這不就是最完美的結局嘛！

當閱讀成為一種習慣之後，生活就有許多可以聊的事情。「聊書」會成為親子、夫妻之間的共同話題，一點一滴激盪出生活中更多的新可能。這時，「你最近在讀哪本書？」將會取代「你今天吃飽了嗎？」變成一句更棒的問候語。我想，這就是親子共讀最神奇的地方，人們也在一遍又一遍翱翔在書本的世界中，翻山越嶺，度過了重重困難和險阻，走進了自己的心裡和浩瀚的宇宙之中，最終發現了恩典的寶藏！

所以，從現在開始，跟身邊的人開始閱讀吧！不只跟孩子們共讀，跟朋友們共讀，跟另一半共讀，跟家人們共讀，利用每天睡前的20分鐘，久而久之，就會成為一個巨大的習慣，它可以幫助我們解決人生困境、考試難題、生活阻礙，只要我們不放棄閱讀，美好的事情就會接踵而來，而且滾滾而來！



作者指出，當閱讀成為一種習慣之後，生活就有許多可以聊的事情。「聊書」會成為親子、夫妻之間的共同話題，一點一滴激盪出生活中更多的新可能。示意圖／Pixabay