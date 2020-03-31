中央流行疫情指揮中心今天公布確診案322，為台師大學生，目前感染源不明，初步掌握接觸者13人；台師大隨後說明，該確診學生生活單純規律，無出國旅遊史，也無跨校選課，已緊急通知相關課程啟動遠距教學；台師大校長吳正己也發表「給教職員工生的一封信」表示，將進行全校大消毒，強調防疫如同作戰，在此嚴峻時刻更應團結一心，配合做好各項防疫措施。

台師大說明，昨天深夜接獲通知，3月29日，某系一位大四學生週末返家，有發燒、咳嗽症狀，就診後被收置於住家附近醫院；學校接獲通知後，3月30日即由學校安排同寢室同學移出宿舍，進行自主健康管理，學校原本每日針對教室、公共區域、宿舍進行環境消毒，該生課表上的教室及寢室，均已再次加強全面清潔消毒。

台師大指出，該確診學生的生活單純規律，無出國旅遊史，也無跨校選課，為達最大保護原則，校方緊急通知相關課程立即啟動遠距教學，以避免衍生任何可能接觸，並已安排於清明連假期間全校大消毒，後續再依疫調結果辦理。

台師大校長吳正己也發出公開信，強調防疫如同作戰，請全體師生同仁共同齊心協力，完成這項艱鉅的工作。

「台師大校長吳正己給教職員工生的一封信」全文如下：

親愛的各位師長、同仁及同學們：

這一波新型冠狀病毒COVID-19所引起的疫情來勢洶洶，面對全球各地不斷升溫的疫情，以及國內每日增加的確診人數，本校防疫小組從不敢大意，仔細佈署相關防疫措施，啟動各項防疫機制，希望能為大家守護住這個安全、健康的師大校園。

但疫情變化實在快速，在此要向各位報告，學校現有一位同學為新冠病毒之確診病例。在中央疫情指揮中心CDC釐清此個案相關情形前，為達最大保護師生原則，確診同學參與之相關課程，學校已啟動遠距教學，並配合CDC疫調進行後續處理。學校也已針對其所接觸過的場域進行全面消毒，並安排於清明連假期間進行全校大消毒。

面對疫情，在此也懇切呼籲各位師長、同學，應落實勤洗手、戴口罩、與他人保持適當社交距離、避免出入人群聚集場所及暫緩與最近返國之親友接觸。若有防疫相關問題可通報或諮詢本校健康中心(分機3111)，本校學生輔導中心也可提供必要的心理協助。

防疫如同作戰，在此嚴峻時刻，我們更應該團結一心，共同維護全校師生的安全健康。期盼大家多留意自身健康，維持正常作息，並配合做好各項防疫措施，相信在全體師生共同努力之下，我們一定能完成這項艱鉅的工作。

校長 吳正己 2020.03.31