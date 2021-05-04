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每日國際焦點

​印度與英國宣布10億英鎊民間投資，並朝向自由貿易協定努力。

南韓執政黨共同民主黨2日黨魁選舉，前仁川市長宋永吉以35.6%的得票率成為新黨魁。

美國國防部長洛伊德將參加香格里拉對話。

美國總統拜登推動17年免費學校教育，要求富人與企業出錢資助免費上大學。

日本

3名男性3日登槍岳遇風雪山難死亡。

九州目擊疑為隕石光球從天而降

南韓

執政黨共同民主黨2日黨魁選舉，前仁川市長宋永吉以35.6%的得票率成為新黨魁。

北韓

金正恩4月初在勞動黨會議要求仔細審視年輕人服裝言行。北韓2020年12月修訂反動思想文化背景法，禁止觀看南韓電影戲劇，散布者可處死刑，但自首無罪。南韓媒體報導超過萬名學生自首。

澳洲

Seven West Media與Facebook、Google分別簽訂5年、3年授權合約。

紐西蘭

總理雅辛達·阿爾登表示與中國的歧異越來越難調解。

菲律賓

外長於Twitter上發文要求中國船隻滾出菲律賓海域。

新加坡

美國國防部長洛伊德將參加香格里拉對話。

緬甸

包裹炸彈殺死全國民主聯盟前地方議員、3名加入抗爭警察以及1居民。

印度

與英國宣布10億英鎊民間投資，並朝向自由貿易協定努力。

疫情大擴散，實習醫護停止考試，拉上第一線抗疫。疫苗施打速度卻因供應大亂而大減，從先前每日施打450萬人降至250萬人。

印度自身難保，停止出口所生產的阿斯特捷利康疫苗，使得聯合國COVAX計畫出現嚴重缺口。

以色列緊急援助印度醫療物資。英國援助1,000台呼吸器。

印度進口油國組織石油大減，降至20年來低點。印度總進口石油量降至6年低點，進口美國、加拿大石油比例上升，油國比例從80%降至72%。

原本要前往印度的液化天然氣船，在疫情擴散需求大降下，自4月20日起已有6艘改航向東北亞、歐洲、科威特。

印度為第2大棉花生產國，疫情恐讓棉花短缺。

孟加拉

博多河船難26死。孟加拉渡船缺乏安全規範，每年船難造成數百死。

英國

英國石油準備投標蘇格蘭風場。

電動車製造商Arrival將為Uber設計專用電動車Arrival Car，預計2023年生產。

Spotify創辦人暨執行長Daniel Ek尋求買下英格蘭超級足球聯賽名隊兵工廠隊。兵工廠隊知名球星亨利等人支持。但兵工廠美籍老闆否認有意出售。

英格蘭超級足球聯賽曼聯對利物浦賽事前發生暴亂，球迷闖入球場，使得賽事延後，曼聯表示將懲罰相關參與暴動球迷。反對曼聯美籍老闆的球迷抗爭造成暴動。

亞美尼亞

俄羅斯部隊進佔亞美尼亞2處亞塞拜然邊界附近據點，以作為額外安全保障。

德國

福特2德國廠因晶片短缺減產。

美國

美國新增染疫人數連續3周下降，上周下降15%至34.7萬人，為2020年10月以來最低，死亡數降至2020年7月以來最低。

總統拜登推動17年免費學校教育，要求富人與企業出錢資助免費上大學。

拜登提高難民收容上限至6.25萬人。

環保署提出計畫要在15年內將冷媒使用氫氟碳化物減少85%。氫氟碳化物也是溫室效應氣體，將相當於減碳9億噸。

拜登政府通過加州布萊斯市西方沙漠中占地2,000英畝聯邦土地，預算5.5億美元的緋紅太陽能計畫，該計畫由加拿大太陽能公司Recurrent Energy開發，將供電給南加州愛迪生電力公司。

德州拉伯克市5月2日公民投票，以63%支持通過禁止墮胎，成為第25個未出生嬰兒庇護城市。

加州聖地牙哥外海偷渡船翻覆4死20多傷。

龍捲風侵襲密西西比州圖珀洛市。

比爾蓋茲與美琳達協議離婚，兩人聯名的慈善基金會將繼續運作。

以太幣漲破3,000美元，2021年漲幅超越比特幣。

阿根廷

染疫人數破300萬，醫院爆滿。

委內瑞拉

超高通貨膨脹下，提升月薪基本工資289%，將從180萬玻利瓦提高到700萬玻利瓦，但實質意義不大，因玻利瓦已經幾無價值，民間交易實質上逐漸美元化。新的基本工資加上補貼後仍連一公斤肉都買不起。

哥倫比亞

全國抗爭下，總統撤回稅改增稅法案。

國防部長抨擊非法武裝團體在5天抗爭中搶劫破壞，目前還無法確認死者人數。

以色列

央行呼籲政府採取更多措施鼓勵人民回到工作崗位。以色列全面施打疫苗後經濟重新開放，但4月失業率僅從3月的8.9%降至8%。

約旦河西岸2日發生巴勒斯坦婦女持刀攻擊，遭以色列士兵擊斃。同日稍晚有巴勒斯坦人持槍攻擊路口，2以色列人受傷。

沙烏地阿拉伯

國王升任經濟副部長Faisal al-Ibrahim為新的經濟計劃部長。經濟計劃部原本由前財政部長Mohammed al-Jadaan以王室顧問的身分暫代。

土耳其

貿易部長表示希望加強與埃及經貿關係。

阿富汗

美國國防部表示小規模騷擾不影響撤軍。

伊拉克

未來5年內將投資30億美元於國營巴斯拉天然氣公司。

石油部長表示國營的巴斯拉石油公司考慮買下艾克森美孚所擁有的West Qurna 1油田股權。

3發以上火箭落在巴拉德空軍基地，無傷亡。

埃及

與法國簽約購買30架拉法葉戰機，總金額37.5億歐元(1,261億新台幣)。

布吉納法索

武裝民兵3日攻擊東部村莊，30死。

奈及利亞

伊斯蘭民兵攻擊博爾諾州，超過十數死，包括7士兵。

民主剛果

宣布伊波拉疫情結束，總計感染12人6死。疫情藉由美國默克公司的伊波拉疫苗施打於1,600位可能接觸者而獲得控制。此次疫情被認為是2018~2020年伊波拉疫情的餘波，第一位染病患者是前波染疫死者的妻子。

宣布受民兵攻擊的北基伍、伊圖利2東部省分將由軍事統治取代民選政府一個月。

南非

在俄羅斯遭制裁、土耳其央行政治風暴下，成為投資新興市場資金避風港，加上美元走疲，使南非鍰相對強勢。

放寬防疫封鎖後，犀牛盜獵者又重新出沒。2020年在防疫管制下，犀牛盜獵減少30%至394隻。

福和會官方網頁：www.fratwn.org