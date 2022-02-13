受機器替代人力與環保意識興起，傳統手工製香原有的經營模式受到挑戰。製香第二代林慶宇運用工業工程管理的專業，以獨有的客製化及多元模式，重新為父親林錦浪開業40年的「冠德香舖」，走出一條新的經營之道，延續信仰風俗的熱鬧。

一踏入位於龍潭的「冠德香舖」，明亮的櫥櫃、乾淨的走道，一尊尊神像、香品整齊地排放在貨架上，彷彿走進百貨專櫃，林慶宇在門口熱情地招呼來客。在這已超過40年的香鋪，對他來說，不但要延續家業，也想透過更多元的方式，讓這個傳統產業持續傳承。

檢視工法 看見轉型的需要

林慶宇分享，香的原料十分單純，只需要竹子、樹皮粉、肖楠粉和水就能製作。但真正的訣竅是一道道繁複的工序和配香時獨門的調配手法，「從展香、沾水、打底、裹粉到抖香的過程，必須反覆進行4到5次，確保每支香粉分布均勻、無沾黏，才能曬香、染香腳和燙金。」

傳統的手工製香，摘取天然香材且較無添加化學劑；但自從機械自動化大幅取代人工，產出成本懸殊，二來環保意識抬頭，讓傳統製香業面臨經營難題。林慶宇下定決心捲起袖子，運用5S管理（整理、整頓、清掃、清潔、素養）的專業訓練，從店面陳設、倉庫分類到業務拓展，併用新世代的視野思索香鋪與製香廠的定位，開展另類光景。



傳統製香工法十分耗時，林慶宇也會從旁跟著父親林錦浪製香。圖／賴智揚

時代淬鍊 老店底蘊新創意

林慶宇認為，從原有打下的基礎再創新，老店才有機會重生。「若以傳統調香的新山和老山檀香為基底，搭配茶葉、混合中藥材加以變化，推出自由選擇香料組合的服務，肯定令人耳目一新。」同時也引進少量的客製化香爐、神案，憑來客喜好選擇款式，拓展製香的另一條事業；也將老店面裝設LED燈，讓櫃面更加吸睛明亮，一步一步打造專屬品牌的形象和識別度。

近10年的產業轉變，林慶宇不諱言自己也仍在摸索與學習，「過去我們只專注在原有的香品和金紙，直到接觸宮廟文化後，從香鋪本位出發，陸續擴展其他營業範疇，如製作神明的衣服或整理金身，都是新的嘗試。」雖然起初許多長輩不看好，但林慶宇多元的經營方式，不但讓傳統製香業有更多發展的可能，也交出一張漂亮的成績單，獲得父親林錦浪的支持。



傳統製香需要經過多道反覆的工序，才能產製出良好的香。圖／賴智揚

異業合作 拓展香鋪新通路

透過異業結盟，林慶宇讓香鋪發揮的面向更豐富。像是人生告別式的花籃、神明祝壽通用的壽桃、壽麵，改以摺紙的方式呈現，不只價格更為親民、沒有保存期限，更不會有環保與食安問題。再者，林慶宇也與設計廠商合作，使祭儀用品時常保有新鮮感。「不須任何事都自己做、爭第一，借力使力才是長久之計。」新世代的彈性與變通，點出他轉型經營的心法。



林慶宇引進具設計質感的香器。圖／賴智揚

林慶宇意識到，產線已邁入供應鏈帶競爭的新時代，必須跳脫老舊思維，致力專精、客製，才是未來的方向。透過品質的精緻化、需求的客製化、種類的多樣化和銷售的數據化，善用敢於創新的思維力，才能讓製香業繼續飄香。



林慶宇順應時下趨勢，引進具設計質感紙紮品。圖／賴智揚

※本文轉載自 《桃園誌》No：80