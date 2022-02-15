作者指出，武漢肺炎疫苗真的比較「強」，會有極少數嚴重不良反應，除非有大規模嚴重疫情，否則現階段12歳以下先停看聽即可。示意圖／擷自公視新聞影片

雖然美國已開放5歲以上兒童接種武漢肺炎疫苗，那是因為美國染疫人數非常多，但台灣染疫率非常低，台灣現階段12歲以下兒童不需要大規模普遍性接種武漢肺炎疫苗，絕對不是怕花錢；老實說，這支疫苗比較強，副作用較多，不需要把小孩子推向防疫第一線，只要考量小孩子的利益即可。

有些政治人物說要小孩打疫苗去保護家中大人和老人，你們是頭殼壞掉嗎？當然是以小孩的利益為最大考量！

最主要的道理如同美國沒有普遍接種B型肝炎疫苗一樣，因為美國B型肝炎少，台灣B型肝炎多；第二，即使感染亦多輕症，到目前為止，29歲以下沒有半例死亡；第三：目前可供選擇疫苗亦有限；12歲以下打疫苗並不是非必要不可，現階段密切觀察即可；另外，相較於其他疫苗，武漢肺炎疫苗真的比較「強」，會有極少數嚴重不良反應，除非有大規模嚴重疫情，否則現階段12歳以下先停看聽即可；Omicron即使染疫，亦像一般流行性感冒，台灣染疫率非常低，染疫不死人，疫苗選擇性少，這支疫苗又有少數如心肌炎等嚴重性不良反應，大規模普遍性接種勞民傷財，CP值非常非常低，指揮中心要挺住壓力，不隨波逐流，台灣國家防疫戰略不需要完全照抄外國。

台灣現階段去打12歲以下，只是徒增醫療公衞體系大量工作，絕對弊大於利！美國染疫人數眾多，疫情比台灣嚴重太多，台灣是活在平行時空！

日前經濟學人公佈台灣2021年是全世界第八民主國家，大家毋須驚訝或驚喜，就只是名符其實，實至名歸而已。台灣是全世界防疫第一名國家，用民主的方式也可以將防疫工作做得很好，你們中國人不要不相信啦！



作者認為，台灣現階段去打12歲以下，只是徒增醫療公衞體系工作量。示意圖／民報資料照，陳麗珠攝