2018年12月9日，王怡在成都「秋雨聖約教會」的活動中被中國警方拘捕。王怡就是這樣的勇者，被中國政府加諸於莫須有的「煽動顛覆國家政權罪」，我們一定要聲援與救助他。圖／作者提供

辭舊迎新的年關之際，整個世界都沈浸在道賀與祝福中，人人期待過一個太平年，吉祥年，快樂年，但中國大陸上空依然飄蕩著肅煞與嚴酷之氣，傳來盡是令人沮喪的消息。

12月30日，四川成都中級人民法院在網站公布了對王怡的宣判，以煽動顛覆國家政權罪、非法經營罪數罪並罰，判處王怡有期徒刑9年，剝奪政治權利3年，並處沒收個人財產人民幣5萬元。消息傳出，舉世震驚與憤怒！

王怡案是欲加之罪

宗教信仰與顛覆國家政權掛鉤，可謂是中國特色。自習近平執政以來，中國人權狀況極度惡化，引起了民主社會普遍憂慮。中共以反恐為名，打擊三股勢力，即：國家顛覆勢力、民族分裂勢力與宗教極端勢力。宗教極端勢力是指「在宗教名義掩蓋下、傳播極端主義思想主張、從事恐怖活動或分裂活動的社會政治勢力」。

王怡是一介書生，是虔誠的基督徒，是加爾文派中國家庭教會成都秋雨之福教會的長老和牧師，是獨立中文筆會會員，曾任筆會的理事，自由撰稿人、法律界人士、憲政論衡網站主編，曾被《南方周刊》評為最有影響力的公共知識分子。

我們的態度是：近年來王怡堅定地信仰基督教，向世人宣傳福音，這些與國家顛覆有何相幹？因何而形成勢力？煽動顛覆國家政權罪和非法經營罪，豈不是欲加之罪，何患無辭！我們強烈譴責與抗議中國政府再一次的犯罪行徑。

援救王怡的工作不會停止

這一年來，獨立中文筆會為了救援王怡展開了一系列工作與活動。

2019年的一月二月間，廖天琪會長連續訪問了德國外交部、德國總統府，會談與請願的主要問題：一是懇請德國政府出面救援王怡，二是也為身陷囹圄的筆會會員們吶喊，要求釋放所有因思想、言論和宗教原因判刑入獄的人，特別是已經在獄中渡過15年甚至20年光陰的人如：秦永敏、李必豐、劉賢斌、胡石根和許多其他的人。王炳章和依裏哈木這樣無期徒刑者和一切生病及年老的獄中人士都必須立即得到釋放出獄。近年來也只有德國政府在人權問題上，尚能與中國政府溝通與交涉，已經成為公開的秘密。

2019年6月19日至23日，在多特蒙德市（Dortmund）舉行了德國基督教節（Evangelischer Kirchentag），在一場公開的禮拜活動上，廖天琪介紹了中國基督教信徒遭遇中國政府的鎮壓與迫害，及「基督徒受難者王怡」的情況。廖介紹道：基督教徒在中國有六千萬之眾，是一股不可輕忽的民間力量。中國的教會一直處於政府的控制與打壓之下，教會被視為顛覆中共政權的反恐力量——「三股勢力」之一支。2016年以來新的宗教規定，對於教會再加上幾套桎梏，牧師的佈道稿須接受審查，神職人員要由黨任命，限制與海外機構聯絡，教會不能「危害國家安全」。全國千家教堂的十字架被拆除。王怡勇敢地站出來大聲批評中國國家主席習近平走向威權主義，反抗這樣的限制，同時他公開在「六四」這天，為國家祈禱，成為政府嚴厲打擊基督教運動的焦點人物。一個人可以有許多不同的美德，但是在一個專制體系下，最大的美德可以說是「勇敢」，因為這是要付出個人自由甚至生命的代價的。2018年12月9日，王怡在成都「秋雨聖約教會」的活動中，被中國警方拘捕。王怡就是這樣的勇者，被中國政府加諸於莫須有的「煽動顛覆國家政權罪」，我們一定要聲援與救助他。全場數百明信徒們以掌聲表達他們的支持。

2019年7月13日，在紀念劉曉波逝世二周年之際，廖天琪會長與羅蘭德•庫訥牧師一起在科隆的一個教堂中舉辦悼念活動的同時，發起了聯署上書德國總理府、外交部救援王怡請願書的簽名行動。

獨立中文筆會決不會等閑視之，救援王怡的工作將繼續在全球推動與展開。

絞殺人權與自由仍在持續

獨立中文筆會了解到，大陸基督教會遭受的迫害日益嚴重，據全能神教會提供的信息：信神、聚會、傳福音，必然遭到中共瘋狂抓捕、判刑，28年來，基督徒有百萬人次被抓捕，很多人遭到酷刑折磨，其中124人被迫害致死，至少有五六十萬人被迫離家逃亡……。其他教會的基督徒、藏傳佛教徒、幾百萬新疆穆斯林和法輪功修煉者等都被中共抓捕、迫害，而且情況越來越惡劣。僅2019年在多個省市又進行了大抓捕，許多人被抓捕入獄，而且中共直接喊出：「一日不取締，一日不收兵」，這必須引起海外各界足夠的關注。

這些天，據國內可靠人士透露：中國的人權狀況，沒有最壞只有更壞，近日來針對大陸的民主人士、異議人士進行封網，阻止他們上網與外界聯絡。比如：因「六四事件」獲罪的中共高官、曾任中共中央委員，中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤先生，曾「因泄露國家秘密罪和反革命宣傳煽動罪」，被判處有期徒刑7年，現長期遭遇監禁生活，本月20日以來，鮑彤等一些知名人士家裏的網絡均遭遇了全面禁封。中國政府就是不讓人民百姓過一個安穩的新年。

在最近的聯合國安理會討論朝鮮人權局勢時，中國代表表示：「安理會不是審議人權問題的場所，更不能將人權問題政治化。」很顯然，中國與當代世界文明格格不入，只能與朝鮮同病相憐，沆瀣一氣，令人髮指！