台灣廣告主協會理事長王義郎（右2）發起《潔車自愛‧擦亮台灣》活動，期待將台灣打造成乾淨整潔、彬彬有禮的友善環境，以吸引國外觀光客，讓世界對台灣留下美好印象。圖／擷自動腦雜誌網站

為延續、擴大台灣防疫成就，打造乾淨清潔安全的交通環境，為台灣觀光產業注入一劑強心針，台灣廣告主協會理事長王義郎特別發起《潔車自愛‧擦亮台灣》活動，邀請會員企業及各界領袖代表，於全國北、中、南、東部分區舉辦座談，探討如何將台灣打造成乾淨整潔、彬彬有禮的友善環境，以吸引國外觀光客，讓世界對台灣留下美好印象。

王義郎表示，他接任協會理事長九個月以來，深刻體會協會成立宗旨，是為建構美好生活環境，協助社會祥和進步。台灣防疫成效雖然獨步全球，但因外在環境的髒亂會影響內在的心理以及實際的行為，產生「破窗效應」。因此，在防疫期間，特別以清潔概念規劃改變台灣的公益活動，提出《潔車自愛‧擦亮台灣》計畫。

他指出，《潔車自愛‧擦亮台灣》經秘書處緊鑼密鼓籌備，每月並舉辦籌備會議四次，至今已二個多月，執行計畫大致成形，並爭取到台北市交通局同意協助。未來將繼續聯繫交通部、新北市、基隆市、宜蘭縣、彰化縣、台南市、台中市，於全國北、中、南、東部分區舉辦，推廣理念，建立全民共識。

王義郎指出，《潔車自愛‧擦亮台灣》活動希望打造乾淨清潔安全的生活環境，讓台灣成為內外皆美的美麗國度。未來疫情結束，全球觀光逐步解禁後，讓來台觀光的國外旅客，能身歷其境感受台灣乾淨整潔的環境、彬彬有禮的友善人心，讓國際人士耳目一新，留下深刻印象，對台灣觀光產業注入一劑強心針。

《潔車自愛‧擦亮台灣》活動計畫，預定於2021年1月11日，台灣廣告主協會20周年慶上發表。為讓會員企業提供意見，一同為台灣社會奉獻，特於11月30日假台北福華大飯店B2貴賓廳集會，邀請廣告主參加，共襄盛舉，凝聚共識。