家樂福文教基金會執行長蘇小真說：「家樂福文化藝術季」現場會提供可愛貼紙，可貼在口罩上展現熱情」…(圖/陳俊廷)

「讓小朋友從小跟家庭就認識台灣這塊土地上所有的美好」！家樂福文教基金會執行長蘇小真說；「每一年，我們都希望以公開免費的方式讓所有的親子都能用容易的方式去親近藝術，藝術存在我們生活當中，而食物也是一種很棒的藝術文化…

「家樂福文化藝術季」今年主題定為「大手牽小手，一起來看戲！」除了希望邀請大、小朋友一同參與外，手牽手的意象更呼應著「永續∞無限」，牽起對下一代更好的未來。

眾所皆知，表演藝術進入是有門檻的。很多父母帶著小孩很難進入兩廳院等公開場合。蘇小真表示，家樂福作為台灣最大的量販通路業者，希望銷售的不只是優質產品，舉辦文化藝術季透過藝文方式，讓更多人走入這個場域，認識永續的理念與生活實踐。

「每一年藝術季藉由大型團體晚上的夜戲，白天則讓還在萌芽的中小團體，讓更多台灣消費者被看見！」蘇小真認為，大家可能都看到熱門主流，惟其實我們知道現在厲害的是非主流。怎麼樣讓不同的文化可以共榮，那這是家樂福一直要支持的精神，所以家樂福賣場有大品牌，也會有小農。希望大家可以呈現彼此的美好。產生更多的對話。

「家樂福文化藝術季」，三天夜戲演出團體包含「紙風車劇團」、「十鼓擊樂團」、「FOCA福爾摩沙馬戲團」，白天集結了台青蕉樂團、他拉喇叭團、淺堤樂團、雄女熱舞社、雄商熱舞社、祖韻文化樂舞團、Fingermosa、聲動樂團、表演家合作社等超過 20 組的知名團隊，將在衛武營戶外草坪搭建「雙」舞台全天輪番登場。此外，不只藝文活動，聚集 40 個在地社企、小農攤友的家有市集。

蘇小真指晚上夜戲在草地席地而坐，請帶野餐墊。為了防疫請戴口罩，尤值一提的是，為讓口罩產生差異化，她說：「現場會提供可愛貼紙，可貼在口罩上展現熱情」…..