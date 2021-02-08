作者指出，台積電專攻非標準IC 製造，和美國半導體並不競爭，而是互補，美國無須制裁台灣理由在此，美國對中共封鎖半導體，原因是敵國，台灣是美國朋友非敵人，這點相當清楚。圖／擷自台積公司網站

紅色媒體唱衰台灣方法，最常見就是半真半假消息，眼下就有一件。

「武漢瘟疫」蔓延全球，台灣靠著半導體產業撐出一片天，經濟獨強，台灣國名也逐漸被世界看見，突破阿共封鎖，這一點讓中共芒刺在背，因此，當全世界為了晶片供應鏈，必須保護台灣的時候，紅色媒體全體出動，利用真假訊息混合，開始唱衰台灣，其中最離譜的文章是說，台灣的護國神山，會引起中共犯台動機，這是典型的倒果為因，把「懷璧其罪」的中國歷史故事，套上現代科技思維，但是，最離譜的是，最近一篇「美國忌憚台灣半導體科技，將對台灣發動貿易戰爭」，還舉出美國打擊日本半導體產業為例子，這一則更是半真半假訊息，真實的情況並非如此。

半導體產業鏈有兩塊

半導體產業鏈有兩大區塊，記憶體儲存和非標準IC製造，台積電專攻非標準IC 製造，和美國半導體並不競爭，而是互補，美國無須制裁台灣理由在此，美國對中共封鎖半導體，原因是敵國，台灣是美國朋友非敵人，這點相當清楚。

台積電真正市場競爭對象是三星，其次，1980年代美日的半導體競爭，是記憶體儲存，或稱DRAM，日本從美國拿到科技轉移之後，迎頭趕上美國的英特爾等矽谷大廠，引發這些大廠的忌憚，這是事實。但是，戰後，美國把日本視為第一線技術轉移國家，扶植日本科技是美國國家戰略策略，就如同左右兩個口袋，都是美國的，美國也不擔心日本科技超越美國，簡單說，亞洲國家皆屬於拷貝科技，當年，美國拋棄的科技，第一線就是優先到日本，接著到台灣和韓國，從傳統電子產業到電腦，皆是如此運作，但是，引發貿易戰爭以至於後來的「廣場協議」，日圓大幅升值，並非因為半導體產業，而是因為軍事科技，日本人踩到「美日安保條約」的紅線，才引發經濟制裁，而半導體因此成為制裁對象，並非美國針對日本的半導體太強盛，而進行打壓，這一點必須說明清楚。

美國憲法規定，政府不應該介入私人企業運轉，這也是美國對中共政府補助產業，相當感冒的原因，故事從頭說起。

日本記憶體製造超越美國

世界電腦的發明人是愛德華埃肯，畢業自威斯康辛大學，1970年世界第一台電腦MARK1，在他手上完成，接下來是王安把記憶體縮小了，創辦王安電腦，美國電腦一直領先世界，蘋果第一台電腦問世後，第二年就到日本，簡單說，日本也是靠著美國的科技轉移壯大，1974年，日本決定組織國家隊，在記憶體儲存製造趕超美國，於是由日本半導體之父重井康夫領隊，找到日立、NEC、富士通、東芝、三菱等五家公司，合資建立半導體國家隊，總部設在東京，日本發明一次就做三代的製程，這一套功夫很快超越美國矽谷英特爾、美光等大廠，到1985年，日本全球記憶體市占率來到50%，並擁有一千項專利，搞到英特爾差點倒閉，後來蘋果出手救了英特爾。

美國矽谷大廠認為，沒有政府出手，無法拯救半導體產業，但是，當時美國政府沒有理由干預，為了逼迫政府出手，矽谷大廠組織一個「美國半導體協會」，透過「遊說法」對國會進行遊說，首先，協會遊說國會通過，公務員退休金投資新創產業，並降低資本所得稅從49%到28%，等於綁住政府基金，接下來就是要找出國安理由，逼迫政府對日本出手，也剛好日本國家隊成員東芝企業犯了大錯，東芝發明了創新的洗床科技，針對潛水艇的螺旋槳製造工藝，可以製造出靜音效果，美國核潛艦率先使用，蘇聯對這項技術一直眼紅，透過特務牽線，蘇聯也從東芝拿到這項專利，沒料到東窗事發，這件事被矽谷大廠得知，矽谷「半導體協會」就用這個理由，從國會發難，開始打擊日本，並且說，日本違背安保條約把科技賣給蘇聯，因此，不可以讓日本獨佔半導體，否則會影響國安，東芝事件就是例子，遊說成功後，國會通過對日本祭出「唯讀記憶體涉及傾銷」301條款，1986年，美日簽訂半導體協議，日本必須開放20%市場，禁止壟斷，對銷美的記憶體扣100%的懲罰關稅，日本半導體產業經過打擊，開始轉向發展，記憶體儲存製造，才被南韓的三星撿到便宜，而這一年剛好是台積電成立的第一年，台灣的積體電路發展足足慢了日本十年，如今卻迎頭趕上。

紅色媒體故意忽略這段故事，把美國打壓日本半導體變成主題，硬套上台灣，故意打擊台灣護國神山，日本半導體被打壓是事實，原因卻不是半導體產業本身，而是軍事科技賣給蘇聯，違反美日安保條約。

紅色媒體喜歡用真假各半的訊息，掩人耳目，欺騙不懂的人，以為台灣人都是傻瓜，偏偏有人不傻，出面拆穿這些唱衰台灣護國神山的人。

有護國神山在，台海戰爭至少降低90%，因為，中共發動戰爭的前提，必須沿海福建整軍調動半年，並且獲得俄羅斯同意，否則蘇愷戰機、S400飛彈補給會中斷，我不以為俄羅斯會介入台海戰爭，這才是大問題，戰爭前，外資會先跑路，中共必須做好放棄經濟發展準備，戰爭後，毀滅台灣半導體產業，等於毀滅世界經濟，你看會不會引起天下圍攻。



作者指出，有護國神山在，台海戰爭至少降低90%，因為毀滅台灣半導體產業，等於毀滅世界經濟。示意圖／Pixabay，台積公司網站，民報合成