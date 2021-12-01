這次中國國民黨提了四個「公投」議題，即將於2021年12月18日投票，除了關於環保（三接遷離）、非核家園及再生能源的發展（重啓核四）、食安（萊豬或美豬）......等議題：是有關台灣未來在環保與經濟發展的均衡、綠色能源永續生存及國際貿易平等互惠的重要方向，這三個議題已經有不少的文章詳細論述過！我們深信台灣人民將做出明智的抉擇！

對於民主深化最重要的議題是「公投『綁』大選」，不！不！不！為什麼先是國民黨而現在是民進黨都用『綁』來貶低這民主制度的最高原則: 即「人民作主」的「公投」呢？這應該是「公投『合』或『併』大選」，也是世界上大部分的民主國家在大選時同時舉辦公投，如此才能省時省力又省錢，並且鼓勵大家多多出來表達意見，以顯現「人民當家作主」的民主真諦與精神，也更能展現公民自決的民主原則與權力！而「公投」也是聯合國人權公約的基本原則即「住民自決」！

我們都知道中國國民黨一向是視「公投」為洪水猛獸，甚至以「公投即戰爭」來恐嚇台灣人民，但經過了從黨外到民進黨多年來的爭取也通過了「公投」法，總算還給「台灣人民」最基本的民主權力，雖然「公投」投票要通過的門檻降低了，但遺憾的是：卻修訂了一個「鐵籠」公投法：即包括「制憲、國名、國旗、國歌...... 等」這些重大議題不得公投，這根本是違反了聯合國人權公約一一「公投」即「住民自決」的人權基本原則！而「公投」的位階是在於憲法、民代及政府官員之上，是最高的民主決策機制！

令人反諷的是：中國國民黨現在是「在做他們以前所反的」，我們不清楚，為什麼國民黨突然「半夜吃西瓜反症」？真的是良心發現，要將「公投」的基本人權還給台灣人民嗎？而民進黨現在是「在反他們以前所要做的」，他們「不同意」的理由竟然是：「拒絕國民黨造成選務混亂或公投亂大選」，其實造成選務混亂是在於選票設計方式與選舉流程的問題，如在2018年11月24日所舉辦的直轄市及縣市長選舉，並與十個公投議題同時投票，每一個人要領到多達15張的選票（縣市長、鄕鎮長、縣市議員、鄉鎮代表、村里長各一張共有五張，及每一個公投議題一張共有十張），且毎一張都要核對選民的身分證並且一一蓋章，因此費時費力而製造了選舉流程的拖延緩慢，當然易使選務混亂，如果可以仿照先進民主國家：只用一張選票包括所有的選舉及公投議題，並用電腦掃描投票或計票，如此將使整個選舉流程加速且順利進行啊！

因此，國民黨的「昨非今是」，而民進黨的「昨是今非」，真是令人「是非不明、混淆不清」，那麼國、民兩黨難道是在提升及深化台灣「民主」的制度與品質嗎？或是對明年（2022年）地方大選的暖身或算計呢？

看看波羅的海三國如：「立陶宛」人民團結的勇氣與決心，就是近代歷史上以非武力的最強防禦武器——「公投」，來保衞自己的國家與追求獨立的偉大例證，也是給予台灣人民最好最強的「保台」典範與啓示！而立陶宛比台灣的地位及處境更難更糟，但現在卻已經是獨立自主、自由民主的國家！

立陶宛面對的是蘇聯，其軍事科技都比中國強大！在1991年，蘇聯的大量坦克已經進入了立陶宛，並集結在其國會的前面，準備鎮壓並逮捕其國會議員，但立陶宛的議員及人民，一點點也沒有畏縮，他們展現了自己的國家自己救，團結一心，勇敢地繼續進行公投，結果有93%贊成獨立，自救而後人救，美國、歐盟馬上表態支持！結果蘇聯坦克只有撤退並承認其獨立了！

況且，「台灣」是位於太平洋第一島鏈的中樞，具有重要的戰略地位，掌握「台灣」就能有效遏止東海與南海咽喉的戰略通道，尤如西太平洋上不沈的航空母艦，而在經濟及科技上的實力也比立陶宛（其人口只有台灣的1/10）更強大！且「台灣海峽」更是深淵險境，提供更好的安全保障，若中國如想越雷池一步，其人員傷亡甚至軍事及經濟上必將損失慘重，更何況會導致中共政權的挎台！

由於「中國病毒」肆虐全球近兩年了，造成確診及死亡慘重，目前已逾150萬人死於病毒，也造成世界經濟的困頓蕭條，更掀起了全世界主要民主國家「抗中挺台」的強大力量，而中國幾乎天天以戰機侵入台灣的領空，武嚇威脅「台灣」!

因此，我們誠摯的呼籲朝野各政黨尤其是國、民兩黨，共同攸關台灣人民的基本人權——「公投『合』大選」，還給台灣人民「公投」即「當家作主」的基本權益，甚至更要修訂將包括「制憲、國名、國旗、國歌……等」重大議題的「真正公投法」！以彰顯並落實「主權在民」的民主政治，及台灣人民擁有這「公投」即「住民自決」的基本權力，以決定「台灣」未來的前途與國家的定位，最重要的是，讓台灣人民握有這非武力及最和平最有力的防禦武器——「公投」，這將是對付中國侵略或併吞台灣最好最強大的和平武器啊！



作者指出，「立陶宛」就是近代歷史上以非武力的最強防禦武器——「公投」，來保衞自己的國家與追求獨立的偉大例證。示意圖／擷自公視新聞影片