前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）稱，中國在疫情初期試圖掩蓋新冠病毒，切斷了中國疾病預防控制中心（CDC），轉而依賴軍隊來遏制致命病毒。圖／擷自VOA影片

據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，曾在前總統川普手下任職的前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）稱，中國在疫情初期試圖掩蓋新冠病毒，切斷了中國疾病預防控制中心（CDC），轉而依賴軍隊來遏制致命病毒。

博明在周日播出的哥倫比亞廣播公司的《面對全國》節目中接受採訪時說，中國疾控中心負責人直到2019年12月底才意識到新冠病毒正在全國傳播。

博明說：「看起來中國疾控中心在某種程度上被切斷了，因為中國共產黨轉向軍隊試圖掩蓋這件事，試圖遏制它，直到為時已晚。我們現在正感受到這樣做的後果。」

博明在回顧大流行初期的情況時說，「毫無疑問」有中國官員希望分享有關新冠病毒的信息，但卻不能這樣做。

他說：「我認為，毫無疑問，有些人想更積極地分享，但被中國共產黨壓制住了。」

他說：「各級政府都有許多官員，他們都被告知要閉嘴。不要在你的微信上發信息。不要發送社交媒體。不要告訴任何人。你得保守秘密。」

在談到世界衛生組織在這次大流行初期的作為時，博明說，「世界衛生組織對這種病毒提出了各種不真實或錯誤的說法——它不會在人與人之間傳播，也不是無症狀的。他們讚揚中國政府關閉國內旅遊，同時批評美國關閉國際旅遊，這在道義和邏輯上都是站不住腳的立場。」

他說，世衛組織派往中國調查病毒起源的專家小組「非常矛盾」，專家組由中國政府親手挑選的人員組成。

他說：「這就像是讓兔子去調查它們護著的萵苣發生了什麼。因此，這不是一個可信的做法。」

博明說，雖然人們對新冠病毒的起源提出了許多問題，但世衛組織的研究人員不太可能提供答案。但是與此同時，美國情報部門表示，新冠病毒不是人造的，或基因改造而來的。

博明說：「中國政府讓查清和追查確鑿證據變得非常困難。但如果你考慮一下間接的證據，說明這是由某種人為錯誤造成的旁證遠遠超過了這是某種自然爆發的說法。」