網紅阿滴、318集資紐時廣告共同發起人林祖儀、知名設計師聶永真等人發起網路集資，要在紐約時報刊登「台灣人寫給世界的一封信」全版廣告駁斥譚德塞抹黑台灣言論的募款已經達標。 圖/取自嘖嘖平台

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞日前在記者會抹黑台灣，引發海內外台灣人公憤，網紅阿滴、318集資紐時廣告共同發起人林祖儀、知名設計師聶永真等人發起網路集資，要在紐約時報刊登「台灣人寫給世界的一封信」全版廣告駁斥譚德塞抹黑台灣言論的募款已經達標，阿滴今天清晨公開團隊草擬的中英文版本公開信文件，為台發聲。

截至今天清晨5時，集資金額已達到1027萬元，團隊成員聶永真在臉書表示，該活動目前正與《紐約時報》接洽，並偕同在美台灣人協助，當地疫情嚴峻緣故，各地印刷和寄送報紙的狀況並不如預期理想，正在評估改買《紐約時報》數位版廣告，後續將向外界報告進度。

阿滴今天凌晨公布了團隊草擬的公開信，內容首先抨擊譚德塞及WHO官員，在1月、2月接連犯下關鍵的錯誤，包括對特定國家疫情做出不實描述，甚至誤稱 COVID-19 不具人與人傳播的可能性。在4月9號，譚德塞還在公開場合以嚴厲的口吻，指責數十家國際媒體所盛讚的防疫典範–台灣，「我們的國家」。

信中也譴責譚德塞宣稱在過去3個月，台灣對他發起攻擊。但事實上，台灣是譚德塞家鄉的夥伴。在衣索比亞，台灣提供醫療團、水資源、婦女與兒童權益、糧食安全等協助，台灣人曾為來自衣索比亞的學生募款醫治，台灣企業甚至認養了上萬名衣索比亞孩童，希望衣索比亞跟台灣可以攜手合作，有更好的未來。

信中感嘆，「當我們與您的國家站在一起，您對我們國家卻是以相反的態度。您指責台灣組織網路攻擊，持續3個月，而忽略了台灣在12月底就向 WHO 提出關於疫情的警告。」

信中強調，台灣在1月就展開各種形式的創新防疫措施，如今成為紐西蘭、美國等國家官員的參考典範。我們相信我們可以提供世界需要的幫助，即使WHO連台灣以任何形式與會的權利都不給，我們仍主動向全世界貢獻。

阿滴在信中直言，「世界對您和您服務的組織是極為困惑不解的，台灣也包括在內。或許在疫情的抑制上慢了一步，但若您能堅持傳達真相，就能停下各種不實資訊的擴張。」

這封信也籲請譚德塞停止欺壓向世界伸出援手的台灣，以及所有其他弱勢者，面對世界各國對於特定國家隱匿疫情的質疑，WHO應該扮演公正的裁決。

信中並請WHO認真看待台灣吧，「台灣是可靠的幫手」，台灣人正在幫助世界上每一個共享人權與價值的朋友。在過去幾十年，台灣是被忽略、壓迫、排除的一員，多年來，我們在歧視與慘痛教訓之中成長茁壯，包含17年前在台灣蔓延的SARS疫情。

信末強調，台灣不是一個大國，但依然站起，依然為世界盡一份心力。 請讓我們幫忙，在疫情面前，伸出援手的我們，沒有被排除在國際組織之外的任何理由，全人類對抗這場世紀之疫，世界和台灣，需要一起同行。

【阿滴草擬的中英文公開信資料】

中英文版本公開信： https://zecz.ec/2yS1qI7

COVID-19時間軸： https://zecz.ec/34qztCR