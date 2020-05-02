皮優研究中心調查，有65％的美國人認為川普對疫情所做的反應「為時已晚」。顯示民眾對中國不滿，也認為川普因應疫情的表現乏善可陳，迫使美國高層非要出手追究真相，釐清責任，以免背黑鍋，從而強化了「抗中牌」的力道。圖／擷自白宮flickr

武漢肺炎疫情為人類帶來重大災難，不但重創美國經濟，也拖累川普總統選情。誰要為這個慘劇負責？「抗中牌」能否順利發酵，助川普成功連任？成為各方矚目的焦點。

截至4月29日止，美國武漢肺炎確診病例已破百萬，死亡超過六萬人。不論確診或死亡人數，都高居全球首位。美國國務卿蓬佩奧表示，中國沒有分享疫情訊息，引發巨大痛苦和生命損失，對全球和美國經濟帶來巨大挑戰。他對此感到憤怒，美國人民也感到憤怒，川普總統也對此感到憤怒。顯然，美國認為中國要為這場災難全責。

美國商務部公布，第1季美國國內生產毛額（GDP）季增年率為負4.8%，是2008年以來最大萎縮幅度。經濟學家認為，由於美國經濟活動在4月開始關閉，第2季GDP萎縮已成定局，萎縮幅度會更可觀，可能是1940年代以來最嚴重的情況。

最近幾周以來，初次申領失業救濟金的美國勞工超過2,600萬人，裁員規模前所未見，消費者信心和企業景氣指標都呈現破紀錄降幅。股市重挫，油價崩盤，讓美國「置身於大蕭條以來最糟的經濟事件之中」。川普連任最大的憑藉「經濟牌」，也隨之黯然失色。

疫情猛烈 大選豬羊變色

長期幫共和黨做民調的專家坦言，對照病毒爆發前的榮景，眼前共和黨的處境令人憂心。和幾個月前相較，情勢已出現豬羊變色，共和黨正面臨艱困挑戰。上次支持川普的搖擺州，民心已經動搖。共和黨候選人在一些原本領先的州，選情轉為落後，國會議員擔心受川普因應疫情拖累，會一道沉船。因此，加緊追究禍首，成為共和黨年底選戰的必要策略。

《紐約時報》報導，從密集上福克斯新聞台的共和黨議員，到川普總統的超級政治行動委員會的新廣告，再到川普兒子推文中的尖銳批評，共和黨試圖把責任歸咎中國，來轉移人們對政府備受批評的應對措施的關注，「戰略再清晰不過了」。國會保守派要角，主張對中國採取強硬立場，黨內人員根據民調資料，希望川普與北京對抗。

美國政治新聞網站POLITICO引述一份共和黨參議院全國委員會向競選機構發送的備忘錄，該文件建議共和黨候選人通過「積極攻擊中國」來應對新冠疫情危機。備忘錄主張從三方面發動攻勢：一、中國掩蓋真相導致病毒蔓延；二、民主黨人對中國態度軟弱；三、中國導致此次疫情傳播，共和黨將推動對中國制裁。中國肇事逃逸（HIT-AND-RUN），還掩蓋事實，造成成千上萬人死亡。

隨著病毒死亡人數增加和經濟停擺，民意調查顯示，美國人對中國的負面態度達到空前新高。川普陣營最近進行的大規模民調顯示，77%的選民認為中國掩蓋疫情的嚴重程度，79%的選民認為中國沒有據實透露感染和死亡的規模。另外，皮優研究中心調查，有65％的美國人認為川普對疫情所做的反應「為時已晚」。顯示民眾對中國不滿，也認為川普因應疫情的表現乏善可陳，迫使美國高層非要出手追究真相，釐清責任，以免背黑鍋，從而強化了「抗中牌」的力道。

追究元兇 師出有名

美國的全國廣播公司NBC報導，白宮已經下令美國各個情報機構普查截聽到的通訊信息、人員消息報導、衛星圖像以及其他數據，掌握中國和世衛組織（WHO）最初是否企圖掩蓋病毒疫情。國會外交委員會也將就中國和世衛總幹事譚德賽在疫情初期的活動展開調查。

川普抱怨，美國每年提供WHO約5億美元，是中國的10倍，但WHO卻以中國為中心，他對此十分不滿，認為這樣對美國民眾不公平，決定停止資助，並提出改造WHO構想。

白宮防控新冠肺炎首席專家佛奇說，人傳人的疫情早在去年12月中就已爆發，北京卻對外說，新冠肺炎是由動物傳染給人的，人傳人的病例極少。世衛也不斷重複北京不實的訊息，說沒有證據顯示這種疾病會人傳人。這種說法讓外界對相關危險產生誤判，佛奇本人就受到誤導，做了錯誤的決策。

中國與世衛聯手隱匿疫情，讓歐、美等國失去警覺性，導致災情一發不可收拾，不但衝擊全球經濟前景，也重傷川普連任機會。如果川普放過中國與世衛，等於承認自己判斷錯誤，對選情極為不利。因此，追究中國與世衛的責任，是回應民意挽救選情，不得不採取的行動。

抨擊中國一向是美國總統大選的傳統，在以往的選戰中，兩黨候選人都曾把矛頭指向中國。武漢肺炎病毒對美國造成如此慘重傷害，嚴重衝擊選情，讓原本將中國定位為戰略敵對的川普，更加師出有名。鎖定中國禍首元兇，發動猛烈攻勢，並不意外。「抗中牌」能否助川普轉危為安，連任成功？且拭目以待。