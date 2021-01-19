美國歷史學者提摩希﹒史奈德（Timothy Snyder）著《OUR MALADY》，中譯本《重病的美國》（2020年12月出版），敘述大疫情時代的關鍵4堂課，我們如何反思醫療、人權與自由。而武漢疫情延燒了近一年，致病元凶RNA冠狀病毒來自何方？仍然真相不明。圖／擷自博客來網站、半島電視台影片，民報合成

美國歷史學者提摩希﹒史奈德（Timothy Snyder）著《OUR MALADY》，中譯本《重病的美國》（2020年12月出版），敘述大疫情時代的關鍵4堂課，我們如何反思醫療、人權與自由。第3堂課的前言指出，「如果人們不去承認威脅的存在並做好準備，就會失去生命和自由。不去面對真相，就等著被壓迫。」

該書第53頁指出，「自由就是做我們自己，依循自己的價值觀和慾望生活在世界上。我們每個人都有權利追求幸福並留下屬於自己的故事。當重病到無法想像幸福，身體虛弱到無法追求幸福，我們就不可能自由。如果缺乏知識，尤其是健康方面的知識，而無法做出有意義的選擇，我們也不可能自由。」

該書第164頁指出，「壓迫別人的人總是在抵制真相，因為真相可以使人自由。暴君會在發生任何災難時，利用所有我們想聽的話編出藉口為自己開脫，把罪全怪給他人。而且災難是他自己引發的時候，更愛這麼做。」

中共隱匿疫情人類遭殃

依1月17日報導，美國國務卿蓬佩奧15日再度就武漢肺炎病毒起源問題向中國開砲，宣稱國務院掌握新資訊，顯示疫情可能起源於武漢病毒研究所，而不是人類接觸到帶有病毒的動物。蓬佩奧說，美國得到新證據，指武漢病毒研究所有數名人員在2019年秋天就出現罹患武漢肺炎症狀，但是他沒有提供證據。

回顧2019年12月30日李文亮醫師「吹哨」事件之發生，中共威權統治當局隱瞞疫情真相，令人震驚。其後武漢肺炎擴及全世界，造成無數人類的健康受損，也失去了自由。

監察院2004年7月出版《南陽艦魅影》封面寫著，這是一則充滿悲情的真實記錄。1995年（民國84年）的台灣，平均每天有一名官兵死亡，這年，一名士兵浮屍汪洋，死因疑雲滿天，在追查真相的過程中，「軍中人權」議題被挑起、被重視，終而……。

1995年海軍南陽艦士兵黃國章發生事故之初，他母親「黃媽媽」向軍方要求的只有兩字：「真相」。後來她全心追求真相及軍中人權。「黃媽媽」名號成為「台灣軍中人權」代名詞，並傳至國際。她曾出國演講，說出台灣軍中人權的一頁奮鬥史，受到國際特赦組織等國際性團體的重視。

去年9月19日太極門志工「黃媽媽」在竹北市參加法稅改革聯盟的活動，尋求沉冤二四年太極門案的真相，卻發生了嚴重的警察侵害人權事件，讓人感到威權統治仍未消失。

我們發現，兩位「黃媽媽」所爭取的是人權與真相，這不是巧合，因為真相能使人自由。在武漢疫情延燒了一年多，致病元凶RNA冠狀病毒來自何方？仍然真相不明，期待大家奮戰下去吧！