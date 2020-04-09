世界衛生組織秘書長譚德塞今天在記者會上公開誣指台灣對他種族歧視、人身攻擊，外交部第一時間跳出來駁斥，立委也紛紛開嗆，基進黨立委陳柏惟酸，譚德塞為中國護航的言行，已經被外國網友稱之非裔中國人。圖/取自陳柏惟臉書

世界衛生組織秘書長譚德塞今天在記者會上公開誣指台灣對他種族歧視、人身攻擊長達3個月，外交部一早立刻嚴正駁斥要求他道歉澄清。僑委會副委員長呂元榮今天答詢時也直言，譚德塞賴皮，散播假消息，僑界對他的發言不以為然。立委也紛紛開飆，基進黨立委陳柏惟直接在臉書PO文酸譚德塞一直以來為中國護航的言行，已經被外國網友稱之非裔中國人。

立法院外交及國防委員會今天審查僑務委員會主管「財團法人海華文教基金會」及「財團法人海外信用保證基金」109年度預算書案，僑委會副委員長呂元榮等人報告並備質詢；朝野立委紛針對譚德塞抹黑台灣發表看法並質詢僑委會對此事的回應。

何志偉痛批譚德塞讓全世界已付出三兆醫療資源成本，造成很多人喪生，東京奧運更因疫情停辦，詢問僑委會譚德塞過分嗎?呂元榮直接回應，「是的」，非常超過。

呂元榮說，譚德塞賴皮，賴給台灣，「我認為是假訊息」，所謂德不孤必有鄰，他越是這樣操作，越有正向力量會支持台灣，譚德塞的評論偏離事實，僑界不以為然。

對於譚德塞瞎扯台灣對他人身攻擊長達3個月，陳柏惟也在臉書PO圖文，直指台灣三個月前還在選舉，譚德塞用造謠的方式扭曲事實，試圖轉移中國隱匿與WHO顢頇的過程，並在被各國語言罵爆的推特中獨獨挑台灣出來批鬥，難怪大家都不信任WHO。

陳柏惟說，台灣根本沒任何理由與動機去做種族歧視，但一直以來為中國護航的言行已經被外國網友稱之非裔中國人。