每個人身上同時都帶有不同情緒，有時候情緒在反芻、再反芻下擴大成為生命的困境；也可能在不斷咀嚼、反芻及消化下，「突然發現，你比想像中更堅強」！示意圖／Pixabay

你好嗎？我們很習慣問候他人，在忙碌、多方責任襲來，很少問候自己一聲：「我還好嗎？」有時候，我們又容易困在所謂的負面情緒，甚至，並沒有發現某些情緒嚴重影響自己的身心。

在癌症希望基金會策劃下，我與另外三位創作者出了本有關情緒的書，《與情緒相伴的新生活提案～11個練習，讓你在憂鬱、焦慮、憤怒、孤單時拿回主動權》。我們四人分別是跨界藝術家、文字工作者與兩位心理諮商師，共同點是或曾是癌友、或是癌友家屬，然而這本書不是只給與身體疾病相關的人，而是一份給所有人的禮物，除非，你沒有情緒。

在出版社的提議下，我們各人寫了與癌症相隨情緒的自敘，採訪寫作多年，倒是第一次寫自己的故事，我剛好曾是癌友家屬，現在更是仍在治療中的癌症病人。

不過對我來說，不是因為癌才有更多情緒，而是因為癌，我們給自己更多時間、心力，思索情緒這回事。因為創作，閱讀更多心理專業的資料、文章，與心理師們討論、對話，也發現對所有人來說，「情緒，都可能是最親近的陌生人」，在不同時間、地點，被認為負面的情緒，可能會成為無法自拔的困境。

即便，每個人身上同時都帶有不同情緒，有時候情緒在反芻、再反芻下擴大成為生命的困境；也可能在不斷咀嚼、反芻及消化下，「突然發現，你比想像中更堅強」！

正在討論、書寫「恐懼」篇章時，剛好我對控制腫瘤藥物出現抗藥性，發現轉移的腦部腫瘤散發，也就是得進行下一步治療。腫瘤科診間外看到一位女士無法抑制的嚎啕大哭，我不難同理她所面對的複雜情緒、甚至是感同身受。而在本書完成後，我經歷臨床實驗繁瑣的檢查、失敗，新一代藥物效果不顯著，藥物或腫瘤讓培養已久的體力、肌耐力瞬間消失，一度連行動都艱辛。已經十分挫折下，主治醫師一度提到我想繼續瑜伽老師兼記者的生涯可能得劃下句號，恐懼失能比死亡千百倍的我，好想哭、在醫院掉了幾滴眼淚又哭不出來。

幸而，恐懼沒有維持太久，因為「在人不能，在神凡事都能」，在信仰及親朋好友的鼓勵支援下，我仍積極治療，目前的放療、化療階段，雖有許多副作用干擾生活，仍是信心十足，持續保持喜樂，也很順利、開心地參加自己的新書發表會。就是我在書中寫的，我知道恐懼的根源，讓自己想怕就怕，「與害怕共處後，才有機會從根源認識自己，找到可以感到安心、覺得安全的方法」，對我來說，活在當下，而且是開心、期待未來的當下，便是我安全的方法。「有時，也只有在我們願意迎接害怕時，才發現事情沒有想像中那麼危險。」

即便是同樣的人時地物，都可能有不同的情緒。《與情緒相伴的新生活提案》，提供練習題，是一種方法，如果找不到解方，也有許多諮商或專業協助，期許受所謂負面情緒困擾的朋友，面對情緒、找出根源，也能認識所有的負面情緒是如此的正常、正向，就在轉念之間。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台