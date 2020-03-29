武漢封城前，已有6萬武漢人利用春節假期進入歐美等國，還有其他地區已帶毒的中國人，美國忽視已經滲透進來的病毒，導致病毒潛伏一段時間後爆發。圖／擷自Andrew Cuomo twitter

根據表面數字，3月27日武漢肺炎在美國累計確診病例至少8.6萬人，超越中國的8.1萬例，成為全球確診病例最多的國家。心態不正常的中國人立即高興的認為他們贏美國了，中國抗疫模式也贏了美國。

中國豈止贏了美國，簡直大贏。第一，中國疫情已經緩和，雖然歸零的牛皮吹得大大的，但是美國似乎剛剛開始大爆發，未來可能更嚴重。第二，中國14億人口，美國才3億2千萬人，美國患者的比例顯然數倍於中國。

果然如此嗎？當然不是。中國隱瞞疫情到什麼程度外界還掌握不到基本數字，但是已經了解到，醫院拒收的，不願去看診的，或以其它疾病作為死因的，中國都不計算在內，還不算故意隱瞞的。而中國快篩設備已經被購買此項器材的捷克、西班牙政府揭露根本不準確而退貨，錯誤率甚至高達8成，那麼快篩漏網的又有多少？

更恐怖的，2個月內，中國三大電訊商撤銷的手機號碼達2千萬隻的驚人數字，其中多少是患上武漢肺炎的死者？這個商業數字居然也列為國家機密。香港有線電視一位編輯因為將這個數字po上網而被其上司開除，理由是尚未經過查證。然而查證的責任難道不就是中國自己嗎？中國大躍進死了3千多萬人也是國家機密，政府從來沒有宣佈，是中國海內外學者經過各種數據類比計算，主要是地方縣誌所記載的死亡人數減掉正常年份死亡人數而得到的。

撤2千萬手機列機密 武肺死亡逾百萬？

如果共產黨是一個老老實實對人民負責的政府，為何必須要專家們花費許多精力進行大工程的統計？他們不願披露真正的數字，正是說明他們心中有鬼。因為他們是直接間接的謀殺者！大躍進死了上千萬，現在中國號稱全球第二大經濟體，權貴集團富得流油，按照2千萬的手機失主來計算，即使大打折扣，死主起碼也是上百萬人吧？習近平真是與大魔頭毛澤東比魔了。

美國是民主國家，無法隱瞞疫情與患者及死亡人數。民主國家不是沒有缺失，也不是不可批評，這才是民主可貴之處。經過批評才可以改進。美國過去被中國欺騙了幾十年而一直縱容中國，經過許多批評，自己也嚐到了苦頭，才在川普上台以後改變了政策。

這次武漢肺炎，美國從2月2日美東時間下午5點開始實行暫時性的防疫入境規定。除綠卡持有者和美國公民的直系親屬外，在最近14日內到過中國的非美國公民將被拒絶入境美國。在歐美國家中，美國是警覺性最高的國家，因為它認識了中國政府的邪惡，尤其在經貿談判中國政府使用的各種伎倆。

武漢封城前 病毒早已滲透入境美國

這是拒敵於國門之外，完全沒錯。但是美國也忽略一點，那就是帶病毒的中國人早在這個日子以前大量進入美國了，尤其是武漢封城以前，已經有6萬武漢人利用春節假期進入歐美等國，還有其他地區已經帶毒的中國人。防了公開的病毒，卻漠視已經滲透進來的病毒，沒有逆時鐘去追查監控那些已經入境者，才導致哪些病毒潛伏一段時間後爆發。

美國的大爆發真實時間比現在還早，只是因為美國的醫療制度，需要自費（價格相當高昂）去檢測，因此不是出現了異狀，很少人會去檢測，才導致在修改這個制度以後大量人去檢測才爆出大數字。也因為事先很少人去檢測而導致許多人傳人情況，因此才有現在爆炸性的爆發。早期的美國疫情也被隱瞞，那不是有意的，而是忽視中國的滲透，與中國政府有意隱瞞疫情是兩碼事。

美國的健保制度一直存在大問題，歐巴馬的全民健保會導致大浪費，然而原先的健保制度，許多人付不起健保費。然而付不起不是不能看病，只是以後賴掉昂貴的醫療費而以。如果你沒有房子，銀行存款不到兩千美元，政府也就算了，醫院絕對不會因為沒錢就拒診，因為都是事後收費。最倒霉的是中產階級，有房子、有存款，不能不買昂貴的健保費，以我的經驗，其負擔與房租相差不多。一些華人就將財產存進兒女戶口，來到美國以無產階級身份不買健保而實際上享受基本的免費醫療及其他福利。這種制度政府負擔減輕不了多少，卻是醫療保險公司大賺錢，苦了中產階級。在企業打工，老闆分擔部分保險費，我們「自僱」者，等於自己也是老闆，就要負擔百分百醫療保險費。吸取這次教訓，美國以後如何找到一個平衡點，也確保公衛體系的有效性，才是最重要的。至於堵住吃裡扒外的新移民，則是另一個話題。

根據珍珠港事件與911事件美國人的團結與愛國精神，我相信美國人將很快恢復疫疾帶來的損害。習近平如果打錯算盤想趁機佔便宜，必將自食其果。