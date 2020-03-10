中央流行疫情指揮中心今（10）日公布，國內新增2例武漢肺炎確診病例。（圖為指揮中心監測應變官莊人祥）圖／擷自疾管署youtube

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布，國內新增2例武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）確診病例，第46例為北部20多歲男性，是北部醫院群聚感染案34、案41家人；案47是一名南部30多歲男性，為荷蘭境外移入個案。

中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，指揮中心監測應變官莊人祥說明，新增的案46為案34的兒子、案41的弟弟，近期無出國史，與案34、案41同住，曾在案34住院期間陪病，並於案34確診後，以接觸者身分2月28日至3月3日住院隔離並進行2次採檢，經檢驗都呈陰性後返家居家隔離。

案46 在3月6日至8日出現咳嗽症狀，衛生單位進行健康追蹤時，案46 表示咳嗽加劇，因此安排就醫後收治負壓隔離病房並進行第3次採檢，在今天確診。

針對本起群聚，指揮中心表示，截至目前已掌握接觸者共447人，並採檢398人，其中8人陽性（案35至38及案41、42、45、46）、386人陰性、其餘檢驗中。

指揮中心指出，案47於3月2日至3月5日曾與2名同事至荷蘭出差，返國後於3月9日出現微燒及乾咳情形於當日就醫，因個案有國外旅遊史且出現症狀，故院方進行採檢通報，在今天確診，目前收治負壓隔離病房。依案47發病前活動史研判，在境外感染的可能性較高，衛生單位將進一步調查案47在荷蘭當地之行程，並持續追蹤與案47同機旅客、親友及職場、就醫接觸者之健康情形。

此外，指揮中心說，昨天新增498例相關通報，截至目前累計1萬4,635例(含1萬4,149例排除)，其中47例確診（今天新增案46、案47），分別為26例本土病例及21例境外移入。確診個案中，1名死亡、17名解除隔離（新增案33、35）、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

關於曾來台的澳洲音樂家確診個案，指揮中心補充，目前已掌握接觸者共420人（148人需居家隔離），已採檢44人，其中39人陰性、5人檢驗中。另針對案39群聚，掌握接觸者共69人，共採檢15人，其中1人陽性（案43）、13人陰性，其餘檢驗中。