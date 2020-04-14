台灣援外口罩，都是由華航貨機送至歐美，而華航「China Airlines」字樣遭批評被誤認是中國的航空公司。行政院長蘇貞昌今天受訪時表示，昨天已經告知華航，以後運送物資，機身上面要有國旗以及Taiwan can help。圖/取自立法院直播

台灣援外口罩，都是由華航貨機送至歐美，而華航「China Airlines」字樣遭批評被誤認是中國的航空公司，引起口罩外交被中國收割的疑慮，華航改名聲浪再起。行政院長蘇貞昌今天受訪時表示，昨天已經告知華航，以後運送物資，機身上面要有國旗以及Taiwan can help（台灣可以幫忙）。至於華航改名涉及航權等事務，政府會一步步來做。

蘇貞昌表示，上次當行政院長時，把中正機場改為台灣桃園國際機場，這很成功，這次看到華航運送物資的時候，全世界雖感謝台灣，但是華航機身上標誌有China，他國以為是中國，台灣這種虧吃很多。

蘇貞昌指出，華航名稱造成很多混淆，昨天要求交通部告知華航，運送物資上面有國旗有Taiwan can help，這樣非常好，至於華航就不要湊熱鬧，上面有它的標誌以至於弄成混淆，況且送物資不該藉此宣傳自己，這一點華航已經在做了。

蘇貞昌說，會讓華航在機身多一點台灣標誌，像是WTO標誌上面，雖然是台澎金馬經濟區，但是我們把台灣弄很大，還有很多外館，ROC後面用台灣，台灣很大，讓世界知道台灣中國不一樣，這次疫情世界對台灣很肯定很感謝。

至於改名，蘇貞昌說，因涉及航權等其他種種因素，也許不是那麼簡單，但應該讓國家航空公司標誌台灣，這是應該努力來做的事。