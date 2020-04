新冠疫情正在全面地改變醫療方式,以及醫病互動的方式。我們看到英國、新加坡、澳洲、美國各國因為新冠在醫療服務上做了許多新革,並且認為這些改變會長久影響未來的醫療服務。台灣呢?我們的衛服部,各醫療院所的領導階級,從新冠得到那些啟示?為台灣的醫療服務,做了哪些新革呢?

Susan Mayor醫師最近在Lancet期刊上發表了一篇 <新冠:對癌症勞動力和醫療服務的影響> ( COVID-19 : impact on cancer workforce and delivery of care ) 指出,為了在提供有效治療和護理,又要兼顧癌症專科醫師及護理師的安全及避免風險,全球腫瘤學團隊的工作方式正在改變。James Spicer(英國倫敦蓋斯和聖托馬斯醫院NHS基金會信託基金)表示:「大流行意味著癌症治療各個方面的轉變,無論治療方式,住院或門診病人,積極或緩和治療各方面。」

英國20%醫務人員因新冠缺勤

由於新冠,醫務人員是高風險群,他們的高病發率減少了可提供的工作人員數量。一個由英國皇家內科醫學院調查於2020年4月完成的研究發現,在2513名接受調查成員中,約20%(倫敦為21·5%,英格蘭其他地區為18·3%)正在休假。主要原因是懷疑是自己得了新冠,隨後由於另一名家庭成員出現症狀而自我隔離。他們的缺勤雖然暫時不會對延期工作量的連鎖反應產生影響,並且不會因安全考慮和人員調動而改變治療方案。但是研究警告說:「進行外科手術和近距離療法一直是最困難的事情之一。」「在這裡,風險收益已經發生了最大的變化。」 例如,術後階段的新冠相關性肺炎很可能是致命的。還有「包括麻醉師和床鋪在內的資源短缺。」

腫瘤學團隊正在採用新的工作方式,為了優化癌症治療和護理的同時,將對病人和員工的風險降至最低。正在改變治療計畫以減少就診次數。在放射治療中,儘可能考慮使用較少的級分,而使每級分劑量更高。「對於最常見的疾病部位,例如乳房,攝護腺,肺和頭頸部,我們討論了使用更多次分割術的選擇。這種方法可能導致毒性增加,因此我們只接受可以安全地進行超分割的方案,」儘管接受新的癌症診斷檢查的病人減少了,而癌症手術的減少了,但在醫院放射治療科中看到的病人數量仍然相對穩定。

視訊或電話醫療服務改變醫病互動方式

新加坡國家癌症研究所借鑒了2003年嚴重急性呼吸道綜合症流行病的經驗,正在按照國家疾病應對計劃,將醫療團隊分成兩部分,彼此之間的接觸最少。也正在努力將癌症團隊和服務從綜合醫院轉移到儘可能多地照顧新冠病人的地方。在英國,人們已經轉向集中化的癌症治療中心,這樣病人就不必高風險感染病毒。澳大利亞也正在開發這種方法。「我正在努力建立一個社區腫瘤治療中心,類似於社區透析中心。這將是一個更安全,醫療更少的環境。」。

腫瘤醫療服務普遍採用將與其他衛生專業人員的門診諮詢和討論,切換為視訊在線或電話而非面對面的方式。包括歐洲醫學腫瘤學會在內的腫瘤組織,強烈建議進行此更改,但這代表了員工與病人互動方式的巨大變化。「確保良好的溝通至關重要。癌症病人了解他們與死亡的競爭風險。現在進行對話並記錄下來很重要。最重要的是,我們需要向他們保證,他們的癌症得到了適當的治療,但我們還需要確保他們的安全。」

新的癌症護理工作方式將永久改變腫瘤醫療服務

傳統上,醫生在都在與病人面對面的一種臨床環境中,但現在發現向遠程醫療的轉變是積極的。同時,使用遠程醫療(醫護人員和病人可以彼此見面)比電話諮詢更可取,因為能夠看到病人的狀況很重要。

支持組織正在填補因腫瘤科工作人員減少而留下的空白。「至少有30%的電話打給了我們的熱線與新冠有關,」麥克米倫癌症支援公司(Macmillan Cancer Support)(英國倫敦)的聯合首席醫學官Rosie Loftus說:「在危機爆發之初,我們非常努力地工作,以確保我們的電話熱線能夠繼續下去。」她解釋說,支持熱線的工作人員現在正在家工作,並且由受過適當培訓的人員已經擔任了這一職務。該慈善機構維持了其在線論壇,並在其冠狀病毒中心上開發了癌症病人專屬的資訊。

癌症專家預測,在評估新冠大流行期間,新的癌症護理工作方式將永久改變腫瘤醫療服務。斯洛特曼說:「這種大流行導致了新的合作方式,在大流行結束後,我們應努力保持最佳的變化。­」