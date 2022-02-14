作者指出，北港武德宮燒金紙遭檢舉有環保及公共衛生的疑慮，表面上是一個信仰與環保的問題，究其根源，其實是宗教團體法未修法與落實所致。示意圖／擷自公視新聞影片

報載北港武德宮過年期間日夜燒金紙遭人檢舉金紙燃燒量太多，且信眾在疫情期間大量聚集，有環保及公共衛生的疑慮。民眾除向雲林縣長及環保局舉發，甚至還寫信向總統陳情，但情況都未獲改善，轉向媒體爆料，質疑廟方不管空污大賺金紙錢，痛訴「到底誰能救救我們？」

經蘋果日報揭發之後，廟方表示金爐符合環保法規，嚴格防汙管控未超標。顯然的，廟方與民眾各說各話，認知落差甚大，表面上是一個信仰與環保的問題。不論單從信仰或環保來看，都是見樹不見林，更何況群聚拜拜，還涉及公共衛生問題，究其根源，其實是宗教團體法未修法與落實所致。

其實，從這個例子可以明顯看到民眾只是無法忍受空汙，對於信仰仍抱持著寬容及尊重的態度。只是政府相關部會是否上緊發條，依法行政？還是法源尚未完備，礙難執法？是空汙？或公共衛生？還是披著宗教的神衣搞詐欺？或是地方機關或政府怠忽職守？中央主管機關放任？以致問題得用媒體爆料或勞動總統處理或關注？是國家機器失靈，集體甩鍋，所以蔡英文只能背黑鍋？

再如鬧得沸沸揚揚的大甲鎮瀾宮董事會，從組織管理到金流都是人民質疑的焦點。全台灣類似的問題，小到空汙、噪音擾民，大至共諜滲透、窩藏，從社會問題到國安問題，因有宗教的良善外衣，容忍多少不法與醜陋潛藏其中。尤其有權勢的，不論黑道或白道，不論學歷高低，更有立委或地方民代或頂著碩博士之銜窩藏其中，經營也好，鑽營也罷，有多少人真正發揚宗教原有的良善本質？又有多少人披著宗教的神衣搞詐欺？甚至家廟變成公廟，公廟的資產卻又回歸私產或少部分管理人手中。請問這是利用宗廟合法營生？還是斂財有術？

但不管為何，目前的狀況就是 : 合法營生卻不用繳稅，斂財也不算犯法。請問這與大甲鎮瀾宮的金流不公開透明何異？是人們容不得空汙，卻容許有心人士在宗廟內藏汙納垢的情事？還是前者具體有感，後者外人不易察覺？這是宮廟汙染了空氣？還是有心人士污辱了神明？

種種潛藏在宗教的問題，人們或許不明，但政府部門也都渾然不知嗎？還是掌握著來自社會龐大資源的宮廟管理階層已經成為各種黨派的樁腳？挾著樁腳之名號與票數，使得政府至今遲遲不敢通過宗教團體法？這算不算民主法治被公然綁架了？

政府無法可有效管理宗教，不只外來的紅色勢力可以安然地透過廟宇滲透國家安全，而宗廟內的鈔票、選票也可以腐蝕民主法治。這是到處有「顏清標們」？還是蔡政府執政下的國家機器失靈了，連中央主管機關還作壁上觀？還是新春虎虎生風之際，不見大力改革只見集體甩鍋，這是中華民國的體制錯了嗎？還是蔡英文錯了？

到底誰能救救我們的空汙以及民主與社會？