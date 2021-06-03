德國被中國施壓，消息被義大利媒體揭露，這國家會在歐洲抬不起頭，為錢向老共下跪，辱沒德國人。示意圖／Pixabay、網路，民報合成

瘟疫試煉社會，也試煉人性，台灣人卻比世界其他國家晚一年多，才體驗這個道理。

3月間，歲月靜好，沒人想打疫苗，我周遭醫生朋友還在觀望，現在疫苗卻成為新聞熱搜。害怕死亡降臨，人心相同，但是，最黑暗人心應屬謊言，很多確診者持續隱匿涉足色情歷史，助長了瘟疫傳染，讓人對人性大為失望，這時候，也出現善良人心光輝，一位老太太已經確診住院，卻選擇死亡，她對護士說：「把疫苗留給年輕人吧」，慈悲的定義就應該如此，把自己需要的東西給他人，而不只是把自己多餘的東西塞給他人。

瘟疫也突顯民主和獨裁差距，每天我持續注意，全球武漢瘟疫確診和死亡人數，只有中共永遠停在去年4846人死亡，死亡在專制極權國家，也許只是數字，就算要隱匿數字，也不能如此無視吧，因為一數字一記念，什麼是真正草菅人命，在此得到解答，不必用這個字貼在民主國家頭上。

但是，這個紅色政權最可惡處，還不只如此，口裡要送疫苗救台灣，暗地害台灣，卻還有人要和他同一國，拜託，習老大，別老是喊台獨無法得逞，張開眼睛看看，眼下台灣已經獨立自主七十幾年，而且還會獨立下去。

德商怕老共 台購疫苗生變

台灣可以買到AZ或莫德納，因為老共無法干擾，台灣卻在洽商BNT被干擾，原兇就是老共，德商還是怕老共，台灣政府以平行輸入法，越過上海復星，完全合法，還有人說（不循正道），替老共圍事，貶低台灣，好了，現在一大堆偉人跳出來，準備拯救衆生。我已經說了：不可能，果然佛光山在嬌生公司碰壁，其他藍營縣市長就不必談了，鴻海至今拿不出授權書，最後肯定一場空，拿到授權也只是成功一半，這堆偉人以為有錢能辦事，很多人還頂著高學位，既不作功課，也不讀書，結局就是面目可憎。

德國被老共施壓，消息被義大利媒體揭露，這國家會在歐洲抬不起頭，為錢向老共下跪，辱沒德國人。

鴻海再偉大，也無法拿到BNT授權，這是必然，因為無法代表政府，還有郭、沈兩位親中名嘴，已經變成算命仙，先把鴻海購苗失敗，怪罪在民進黨身上，卻不去研究何謂「緊急使用授權」，目前全球已使用疫苗，全部由此而來，這項授權有三內含：「一、緊急使用核可，二、訴訟豁免權，三、損害賠償責任」，因為接受政府緊急授權，所以產品未依照常規製造（例如第三期未完成），這些疫苗拿不到正式使用核可，就不能拿到保險公司背後保證，傳說莫德納和輝瑞正在遞件，聲請正式使用核可，何時拿到，無法預料，既然沒有保險公司介入，所以一旦出事情，必需政府承擔，美國打疫苗前，聯邦政府已經備妥銀子，準備出事賠償，州政府只能閃一邊，因為接著兩條款，免除訴訟和賠償，打死人，帳要和政府算，不能找藥廠，這種客觀情況下，請問BNT公司敢和鴻海授權嗎？就算復星介入，弄所謂三邊合約，也不可能，因為復星背後是老共，老共要的是把台灣逼到絕境，向老共跪求疫苗，如此而已，所以郭董別忙了，台灣人心領了，陳時中要撐住，別被台灣紅統勢力打倒。

年齡漸長之後，我越來越相信「福禍相依」的道理，尤其是瘟疫時代，每個生命都變得無比脆弱，每天在我們眼前上演的生離死別，無非是要我們學習謙卑，可惜就是有人趁這個老天搭建的舞台作亂，好像自己最有智慧，可以帶領人民遠離災禍，但是所說言論，一片空白，除了謾罵，就是詛咒，這與印度受瘟疫之苦的百姓，把瘟疫興起，怪罪五G基地台一樣，胡亂羅織罪名，砸了基地台，瘟疫也不會停，目前這群赤魅藍魍，正在逼陳時中下台。

論第一罪，是縮短華航隔離時間，是否禍起華航，其實尚無定論，因為華航案例和萬華案例，仍然無法連結，兩者發病時間幾乎相同，無法確認誰感染誰，更可能是兩者有各自感染源，如果是這樣，那麼流動的外勞或萬華色情行業的外籍女性，才可能是感染源。

華航從去年起運量爆發性成長，主要是各國急需晶片，台灣晶片確是火熱，因此帶動華航運量，華航為賺錢緊縮飛行機組員隔離時間，因此惹禍，所謂一得必有一失。

突然爆炸的疫情，使台灣人上緊發條生活，認知到施打疫苗重要，這也是一大收獲，福禍之間本來相連，吾人本應平常心看待。



台灣在洽商採購BNT疫苗被干擾而無法順利進行。示意圖／Pixabay、新華社，民報合成