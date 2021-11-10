中共六中全國之前，最大條新聞是中國網球名將彭帥的自爆Me Too事件，引起中南海政壇地震，一週後，又爆出上海國安局長強暴民女事件，有中國特色的社會主義，長期標榜女人撐起一片天，根本是假的，老共建政後，仍然維持山寨匪幫性格，毛澤東口中民主、平權，專門欺騙中國人，壓根兒，女性在中共政府高層眼裡就是玩物，毛澤東在延安搞「一杯水主義」，解放女性，也滿足男人，相信共產黨烏托邦的各省女性高級精英，紛紛到延安投奔革命，最後被中共高級黨工玩弄。

1949年，中共建政後，蒐羅美女成立藝工隊，簡單說就是毛澤東皇帝後宮，隨著時代進步，後宮佳麗越來越多，只好從藝工隊擴大到央視，以及各種電視舞台，港媒曾經報導：歌手湯燦一人同時被三位黨國高層看上，被迫變成公車。

說這些黨國權貴沒有三妻四妾，中國老百姓根本不相信，被捕下獄的周永康，不只是三妻四妾，而是後宮佳麗數百人，還有一個賴小民，小民不小，還很誇張，後宮佳麗全放在同一個社區，社區所有小朋友幾乎都是他的孩子，佳麗太多，只要金錢可以擺平，就不會出事，擺不平，就像彭帥，彭帥自爆，下場肯定很慘，聽說已經被關押，在沒有自由人權的國度，根本不會有正義，也不會有同情，你更不要想會有Me too，小女子和高官鬥，倒楣還是受害女人，全民站出來保護女性這種事，在中國不可能發生。

今年，美國紐約州長只是向下屬伸出三隻手，下場是賠償還丟官，在中共治下，剛好相反，這也為什麼冒險喊強暴的中國女性特別少。

中國人把毛澤東當國父，注定這個國家的女人只能活在地獄，因為毛澤東本身就是中國古代帝王崇拜者。

中共把異議人士貼上精神病標籤

中國流亡作家張戎，曾寫過毛澤東的故事，在延安時代，1937年，美國左派記者史沫萊特到窯洞拜訪，順便為幾個紅色高幹寫傳記，隨行翻譯是吳莉莉，此女曾經在上海舞台發光發熱，編導過「高爾基」，一口漂亮英文加上身上穿著時髦，毛澤東一見驚為天人，當時毛澤東已經有正式妻子賀子珍，賀子珍算是毛澤東第三任妻子，從井崗山開始和毛澤東共患難，毛澤東被蔣介石追殺，展開長征逃難之旅，賀子珍一直不離不棄，賀子珍與毛澤東結婚十年，為毛澤東生了十個孩子，但是被國民黨追殺，無法撫養，在長征途中，全部送人，只留下李敏。

1938年，老毛不管賀子珍大吵大鬧，還是和吳莉莉同居，賀子珍因此罹患憂鬱症，毛澤東為了眼不看為淨，拜託蘇聯共產黨把賀子珍弄到莫斯科養病，其實是把賀子珍當作精神病關起來，一直到1950年，毛澤東建立政權，賀子珍才回到中國，而毛澤東又有了新歡江青。

彭帥是否因為喊me too，被軟禁後打入精神病，尚未可知，普通人在這種壓力下，遲早變成精神病，在中國和舊蘇聯，把異議人士打入精神病行列，一了百了，此事相當頻頻，最近傳出老共迫害法輪功人士，強行打針吃藥，沒病也被搞成精神病，這種專門製造精神病的院所至少有一百多處。

最近中共鄭州人民醫院發佈一份報告說：中國每八人就有一個精神病患，總數是1.8億人罹患精神病，原因不外乎窮困、壓力、焦慮、憂鬱，無法適應社會變動太大的生活，尤其是在數位和特務監控制度下，中國人感受到被迫害妄想特別多，如果加上被製造的政治精神病患，數字恐怕會更多。

2013年，在世衛組織要求下，老共通過精神衛生法，合理擴張精神病病床，把異議人士全部用精神病關押起來，這些正常人在醫院打了不該打的針，最後真的就變成精神病人，這是具有中國特色的政治精神病，老共用這種方法對付異議人士，比放逐或勞改還要可怕。