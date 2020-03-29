一、據稱鄰近國家外勞月薪的行情是400美元，也就是1萬2千元台幣。現在台灣外勞和本勞薪資掛勾的政策之下，除了最低薪資的2萬3800元之外，還要加上就業安定基金每個月2千元，總共2萬5800元。台灣人付出比國際行情貴一倍的薪資。是誰偷走了這個錢？

二、如果一個家庭有父母需要請看護，一個月就需要5萬1600元。有兄弟姊妹多人分擔的話，或許還可減輕負擔。但是少子化的結果，尤其以現在年輕人薪資水準來算，每個月多付2萬7600元，或許是不可承受之重。在高齡社會來臨的時候，這可能是每個人都要面臨的事態。

三、對想要重振經濟的鮭魚返鄉計劃來說，現在正是最好的時機。據朋友說，中國的基本薪資是1720人民幣，加上五險一金約600人民幣、食宿約400人民幣，總共約2700人民幣，折合台幣約1萬2150元。但是中國規定加班費晚上是時薪的1.5倍，周末是2倍，節日是3倍。根據他的經驗是常常必須加班，一加就是3小時、4小時。所以一般來說他付基本勞工薪資約4千到5千人民幣。以4千人民幣來算，折合台幣1萬8千元。

因此如果台灣能讓產業以1萬2千元引進外勞從事生產，其工資成本已經和中國的基本工資水平差不多。如果以4千人民幣算，1萬8千台幣已經高於1萬2千元很多了。當然這是把加成很多的加班費算進去的。

此外一年至少兩節，紅包打點國稅局、海關、環保局、勞動局等等機關是免不了的。有時因為違規被罰的情形也是額外開支。如果能夠在自己的家鄉營運，誰還會要離鄉背井、拋妻棄子，寄人籬下受窩囊氣。

四、我聽到有人以人權的理由反對外勞本勞脫鉤。但這是假議題。外勞的薪資有一大部分被兩邊的仲介佣金剝削了。實際上保護的不是外勞的人權，而是這些操控政策的吸血鬼的利益。

五、又有些人，以外勞的引進會拉低本勞的就業率和薪資為理由，反對外勞薪資和本勞脫鉤。其實就以看護的薪資為例，外勞的薪資2萬5千，而本地看護薪資就要6萬。可見外勞的薪資並不會影響本地看護的薪資。如果以工廠勞工來說，據我所知，有很多本地工廠的工作，即使用很高的工資也很難請到願意做的勞工。如果自己的人不願意做，又不准引進外勞來做，這就沒有道理了。

六、進一步說，如果能讓台外商以國際行情引進外勞，甚至效法以前加工出口區的管理辦法，相信鮭魚返鄉會蔚為風潮。台灣經濟重振往日雄風，絕對有可能。到時候當幹部的當幹部，往日那種衛星工廠和各種服務業當老闆的機會也一定會創造出來。外勞不脫鉤，產業不會回來，經濟一灘死水，本勞也完全沒機會。與其如此，何不讓本勞外勞脫鉤，讓產業回流，振興經濟並創造就業機會。這是很簡單的道理啊。

六、另外又有一個說法也值得一提。有人主張產業應該想辦法升級。話是這樣說沒錯。但是連美國都在召喚美國企業回美國生產，台灣更無條件唱這個高調。再說台灣連電子科技大廠都已經外移中國，我們還要期待甚麼產業升級呢？要產業升級，也是要從基礎做起，一面做一面升級。從生產中創造資本，培養人才和技術，才談得上產業升級。對不對？

希望政府邀集產業和專家，從各種角度做各種討論。時機稍縱即逝。政府務必在最短時間內，做出明快決策。這是挽救台灣經濟最重要最有效的一步。以上是因為替台灣經濟的困境著急，根據個人粗淺的認識，提出一些看法。希望引出更多有識之士挺身而出，解救台灣的悶經濟，解救台灣年輕人的低薪和困頓。則善莫大焉！