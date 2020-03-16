肺炎疫情的發生，改變人們的生活，造成的經濟大蕭條，亦嚴重衝擊社會，潘厚勳（左）、杞紫玲（右）調整步伐，正是「窮則變變則通」，象徵台灣人認真打拚的精神，不會被疫情輕易的擊倒！圖／費邊社提供，民報合成

「離開了街頭、告別了革命

發現生活才是無可迴避的戰役」

一電影「狂飆一夢」的劇照

武漢肺炎疫情仍在全世界發燒中，地球没有停止自轉，人民的日子仍然要過，只不過要改變生活狀態；曾擔任過立委服務處副主任、國會助理，當過一屆里長，曾是很會炒新聞議題的文宣部主任，2020台聯提名的不分區立委候選人潘厚勳，日前在臉書上宣布，要去當UberEats外送員。

他在臉書上說：各位關心我的好朋友們：現在，請叫我「Uber小潘」為了生活，放下過去一切，跑UberEats當外送員，無論遠近、透風落雨，都要把美食送到顧客手中，中午、晚餐前後是接單最忙的時候，老爸有叮嚀：騎車注意安全別搶快。感謝大家的關心和支持，我已打過美好的一仗，來日方長，後會有期！「他日有緣再相見」！

潘厚勳長期置身政壇，搞社運、打選戰、文宣設計、做選民服務、地方組織經營經驗豐富，這次的抉擇，可以說就是「屈乀落去」！但他強調，可是最原始的初衷和理想不會改變。對於潘厚勳的貼文，網友回應熱烈，有網友說：「將軍的舞台在戰場， 加油！」，「能屈能伸，以正當方式謀生，加油！」

潘厚勳在2020年大選中，被台聯提名參選不分區立委，雖然台聯是一個小黨，卻是一個「有論述、有情有義、為台灣整體發聲」的政黨，可惜在選戰中被邊緣化，潘厚勳在開票日一個月後（2月12日）在臉書上說，沉潛好一段時間，還在想接下來何去何從？

他會選擇當UberEats外送員 ，因為時間有彈性，可以帶女兒佳佳去上別的課程。春節過年前，他曾在臉書上發文說，新年到，落選兩次、多年沒領過年終獎金又待業中的「不良老爸」，今帶女兒佳佳去狗公園玩，遇到「大白熊」（全名：庇里牛斯山犬），好久沒和女兒在一起那麼開心過了！選舉選完，全心陪伴照顧女兒佳佳，看到她在幼兒園老師教寫春聯、當小農夫、拿玩具手機，感覺時間過得好快，她過年期間就要4歲了，過年爸爸會好好陪伴妳帶妳出去玩，愛教妳講台語。

潘厚勳這種「無論如何，都要和女兒一起過好年」，這是每一位身為人父的心情，他對政治，扛得起、放得下，選擇返樸歸真，回歸平淡的生活方式！

新肺炎疫情的爆發，改變許多人的生活，台員旅行社負責人杞紫玲也是其中的一位，她在快樂和天南等廣播電台製作節目（每周日上午08:00〜10:00 AM999千赫台北天南電台，每日早上05:00〜06:00FM89.3快樂聯播網台北台），已有14年以上的歷史，原本是講日本地理歷史文化，堅持不賣產品，最近不推團，只好改變節目的內容，介紹日本歌曲外，還必須要賣產品，來維持節目開銷，她推出的「氣炸鍋」，工廠是客戶開的，她還每天在臉書上做料理，教人家如何使用。

杞紫玲說，賣氣炸鍋很難賺錢，體積太大，一定要汽車送貨，所以電台沒有人要賣，她的考量是兒子同樣從事旅遊業，肺炎疫情發生後，只好去超商打工作夜班，賣氣炸鍋，可以讓小孩子去送貨賺一些費用。

肺炎疫情的發生，改變人們的生活，造成的經濟大蕭條，亦嚴重衝擊社會，潘厚勳、杞紫玲調整步伐，正是「窮則變變則通」，象徵台灣人認真打拚的精神，不會被疫情輕易的擊倒！