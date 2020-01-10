美國華盛頓郵報說，「台灣大選，其實是對中國的公投，而國民黨只是代理人而已」。

我經常認為，台灣人一念之仁，2016年大選，以為政黨政治需要制衡，留下了國民黨，結果，2016年以來，國會動盪，政府改革工作最大阻礙，就是國民黨的立委，所有關係台灣正常化，以及永續發展的法案，幾乎完全被杯葛，轉型正義寸步難進，司法改革碰到最後黨國法院的阻擋，被視為普世價值的陪審制度，也被顛覆，變成參審制，馬英九時代口口聲聲，會把不公義的黨產回歸全民，以維持政黨政治的公平運作，結果卻相反，真相是國民黨困獸猶鬥，想辦法用呆帳掏空，隱藏，利用行政法院進行纏訟，為他日東山再起儲備糧草，連馬英九自己也陷入中影賤賣醜聞，說一套，做一套，這樣的政黨，現在卻假裝沒錢選舉，如果讓他重返執政，台灣的民主學習之旅，必將退步幾十年，不只會讓國家破產的舊年金制度回來而已，爭執纏訟的數百億黨產，以及被隱藏的黨產，重新回到國民黨懷抱，台灣的反對黨將永無出頭之日，民主勢必走向悲劇。

不要以為這是危言聳聽，杞人憂天，俄羅斯獨裁2.0版，就是由此而來，2000年，普丁操作了俄羅斯人民主化後的動盪民心，以及大環境不佳，導致盧布貶值，經濟衰退，喊出「振興大俄羅斯」口號，以民粹攏絡失望的人心，奪取總統寶座，接著修改憲法，現在還持續幹著總統，已經超過20年，這是民主福音嗎？台灣想回到從前嗎？

從國民黨提名的政黨不分區立委名單，可以看出，國民黨已經展現向中共交心，投誠的痕跡，台灣社會爭相撻伐，國民黨持續不改初衷，還因此獲得中國國台辦高度讚賞。

網軍用假訊息帶風向

2018年，國民黨依靠中共網軍的滲透，假訊息，帶風向，造神民粹運動，欺騙台灣人民，拿下15個地方縣市執政，還拱出一位不學無術的過氣政客，本來以為國民黨內稍有骨氣良知的政客，會引以為恥，甚至不與之為伍，沒想到整個黨內對這種候選人，有一點微詞的，立即被開鍘，整個國民黨也迅速「國瑜黨化」，無種書生全面低頭稱臣，威權統治手段顯露無遺，幾位過去還算文雅的政客，也被「國瑜黨」內化之後，變成租俗不堪，言語無味，爭相吹捧，鞍前馬後，只圖未來弄個官位坐坐，把一個高級的國家選才的大選，變成馬戲團耍猴戲，全面傷害民主選舉形象，凸顯中共專政好處，目的就是成就掌權後的威權統治目的。

本來，被國台辦指揮的紅色媒體力拱的老韓，一開始就把這場大選定位為「準革命」，2018的縣市長選舉，就是一場先期革命實驗，所以，接下來大選，完全是計畫中一部分，絕對不是所謂被動參選，神已經打造完成，韓粉義和團洗腦完畢，哪有登上高峰半途而廢的道理，所以，他可以無情拋棄幫助他的老王，撕毀和功臣楊秋興的承諾，進一步和恩人郭董反目，甚至吐槽馬英九，所以，被韓粉逼上選舉，這些假話，只是龐大野心的說辭而已。

學老毛的鬥爭手法

不管老韓操弄的語言，動作，100 %來自毛澤東當年打倒國民黨的方法，證明他在中國北大不是不讀書，而是學到鬥爭革命精隨了，庶民也好，一杯水也罷，這些語言就是一種革命必須的包裝，如果不是後來媒體拆穿他的庶民包裝，大眾還被矇在鼓裡。

如同愛爾蘭作家蕭伯納所說，「革命運動會吸引兩種人，一種是在既有體制下，素行不良者，另一種就是在既有體制下，高攀不上的人」，這兩種人普遍存在台灣內部，一種就是被排斥的藍營地方派系，無法在黨內和舊有「建制派」競爭，進入黨中央，而現在成為他的革命義勇軍，可以抗衡國民黨中央，所以，老韓可以大剌剌，支持花蓮的地方諸侯選立委，卻把國民黨提名的立委甩在一邊，而黨中央卻對他束手無策，這還不足以展現威權霸道嗎？另一種人就是廣大的韓粉，自認遭受現存體制的委屈和迫害，這批人被利用，被盤剝兩次，最無辜，也最可惡，有些人從發財夢中驚醒，有人還在沉睡，有些人自以為有一天革命成功，就是功臣，結局會證明，這些人是最早被拋棄的人，尤其是那些以為老韓選上，就可以把年金要回來，卻沒想到還有國會這一關，小窗幽記說，「世間上可憐的人，必有可恨之處」。

明天要投票了，這一次大選的關鍵勝負，在於年輕選票，台灣的未來掌握在年輕人手上，年輕人，當你有空沉思的時候，好好問一下自己，你要永遠當一個無國之人，或者當某人一部分的手或腳，向某個強權跪求，或者當可以自由思考完整的人，這一票是重大選擇，這一天已經到了，請你背上行旅，回家投下你的選擇，而不是讓別人替你選擇，想像一下香港的情節，記住，用選票向威權復辟說，「不」。