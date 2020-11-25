右起：黃之鋒、林朗彥、周庭三人於11月23日針對去年「反送中」運動期間「包圍警總示威案」出庭接受審訊，被即時還柙，不准保釋，12月2日判刑。圖／擷自黃之鋒臉書

香港勢必將光復，因為這些無懼的年輕人，正確走在反對極權政府，反對打壓民主自由人權的道路上。

繼民主派議員被DQ之後，港府的紅抄手更加擴張，前幾天，港警衝入香港中文大學翻箱倒屜，搜捕抗爭學生，因為發起「反送中運動」的香港眾志團體，三位年輕領袖終於遭到中共指揮下的港府秋後算帳，23日，周庭、黃之鋒、林朗彥三人在法庭上靜默，沒有抗辯，接受非法集會指控，進入監牢等候審判，黃之鋒說，「監牢鋪墊成未來的香港自由大道」，這句話是多麼壯烈，香港年輕人的勇敢值得敬佩。

勇敢的香港年輕人

林朗彥的父親是港警，因為加入香港眾志，走上街頭抗爭，父子已經一年不見面，為了爭取民主自由，父子變成街頭上的對立雙方，想像起來，這是多麼令人揪心的畫面，可是，香港人無從選擇，當中共片面撕毀中英協議，「一國兩制」成為「一國一制」，香港除了下跪變成奴隸之外，只有一條路可走，奮勇抗暴，從雨傘運動到「反送中」，香港年輕人在街頭上的表現令人驚嘆。

根據調查，「反送中」運動以來，創下很多群眾上街紀錄，數百萬人上街，這樣的民意照樣被中共強權謀殺，結果一萬多人被逮捕，香港「壁屋」的青少年監獄所囚禁的少年犯，每20人就有一人是政治犯，也創下香港最年輕政治犯紀錄，其中最小的政治犯才11歲，因為加入反送中運動被捕，對台灣人來說，真的無法想像，因為多數台灣年輕人已經忘記上一代人如何爭取言論自由，為了呼吸自由空氣，11歲少年就知道走上街頭，而台灣年輕人卻以為自由空氣天生具有，更糟的是過去打壓言論自由的國民黨官僚殺手，還大方上街頭爭取言論自由，更有紅色媒體鼓勵台灣應該接受中共併吞，信誓旦旦說，如此鼓吹是言論自由範圍，媒體人當然知道，台灣一旦被中共拋來的枷鎖套牢，台灣也將失去言論自由。

當香港人上街頭抗爭時候，這個媒體不敢對侵犯言論自由的中共政府多置一詞，香港眾志幾位年輕成員來台灣訪問時，多次對這樣的紅色傳聲筒表達痛恨，並向台灣政府示警，這些年輕人在香港環境生活，早已看穿香港紅色媒體奉迎中共主子嘴臉。

台灣這個媒體老闆，率隊到北京聽中共官僚廢話訓詞，卻發誓沒收過中共資助金錢，如果真的是如此，那麼這個媒體的自我審查功夫，肯定很到位，而且很徹底，對中共不光榮的消息，幾乎無法見光，這樣的自我審查，背後沒有壓力的話，只能說已經徹底污辱媒體人的自由和專業判斷，還自詡自己是中國人，所以愛中國，我不禁要懷疑，你愛的是哪一種中國？或者只是愛中共政權？你要捍衛的是哪一種言論自由？或者是雙標自由？

失去自由才有自由

領導「反送中」運動的黃之鋒，已經第三次入獄，當中共強行在香港實施「港版國安法」之後，就出現很多傳聞說，黃之鋒肯定會跑路，以免被抓捕，事實上，並非如此，黃之鋒和壹傳媒老闆黎智英一樣，把坐牢當成最高榮耀，這是追求自由民主香港必須付出的代價。

同樣是媒體大亨，上街頭的台灣的大亨，選擇向紅色下跪，壹傳媒黎智英選擇對著紅色嘔吐，哪一位比較偉大？

蘋果新聞批判政府從未停止，在香港，照樣扛住中共壓力批判中共，並沒有學習「大公報」或「中評社」向紅色卑躬屈膝，蘋果新聞證明台灣有言論自由，台灣不只是一種聲音而已。

如今，香港年輕人選擇坐牢，這是香港追求自由的起點，有坐牢的決心，才會有香港光明的未來，畢竟年輕人會活下去，統治香港的老人會死去。



作者指出，香港年輕人選擇坐牢，這是香港追求自由的起點。右起：黃之鋒、林朗彥、周庭三人被即時還柙，不准保釋，12月2日判刑。圖／擷自黃之鋒臉書