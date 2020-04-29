台灣已經連4天零確診，接著而來的五一連假即將到來，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提點，五一連假期間，民眾心情一定要放輕鬆，但不可「大解放」。圖/取自士林夜市臉書

台灣已經連4天零確診，接著而來的五一連假是否是測試社區潛在感染源的試金石?對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，五一連假期間，民眾心情一定要放輕鬆，但不可「大解放」，現在防疫措施是將「防線退到個人」，戴口罩是常態。只要嚴守個人的防線，傳播鏈便可在人與人之間被切斷。

陳時中表示，幾天零確診意義不大，國內也不見得完全沒有感染源，但只要把個人防線守住、沒有造成大規模傳播，就越敢開放，也能因應各種狀況。個人防線就是常態戴口罩，培養起個人衛生習慣，對防治其他傳染病也有幫助。

他也表示，五一連假期間，民眾不論外出或宅在家，心情一定要放輕鬆，但不可「大解放」，可輕鬆、但不鬆懈，社交距離、勤洗手、戴口罩仍要維持，隨疫情延燒，政府已經封了邊境、區域，現在要把防線退到個人，嚴守生活規範，只要這條線守住，一旦有疫情發生，傳播鏈在人與人之間就切斷，不至於大規模發生。

陳時中說，對於零星發生的疫情，指揮中心都有心理準備迎接這種狀況，畢竟現階段醫療狀況夠、治療狀況也好，只要每個人防疫做得好，生活就不至於受影響，也可望愈來愈正常。

至於酒店舞廳業者希望能早日復工一事，副指揮官陳宗彥說，要謝謝各縣市地方政府、酒店、舞廳業者在這段時間配合防疫，指揮中心會持續觀察台灣社會對於自主管理是否落實與疫情發展。

陳宗彥拜託業者，一起辛苦一點，再撐一下，雖然地方政府有逐步針對娛樂場所採取實名制措施，但還是希望酒店、舞廳配合撐一下，禁令暫時會持續，將來會視狀況鬆綁。