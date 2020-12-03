一個美國國會授權設立的美中關係諮詢機構發布最新報告稱，中國持續積極尋求利用其日益增長的力量來改變國際秩序。報告特別提醒華盛頓關注中國在國際組織的滲透情況以及在非洲的擴張計劃，並呼籲美國政府為受到政治打壓的香港居民提供簽證協助，以及將美國在台協會（AIT）台北辦事處處長升格為總統提名且須經參議院核准的職位。

美中經濟與安全審查委員會（USCC）12月1日公佈2020年度報告，內容涵蓋美中在全球各領域的競爭關係，包括美中經貿、安全、政治及外交事務。報告還分別以兩個章節詳細討論台灣和香港議題。

「中國在與美國和其他國家的關係上的敵對態度隨著中國領導人變得愈來愈咄咄逼人和對立而達到了新高度，」美中經濟與安全審查委員會（USCC）副主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew ）在星期二的報告發布會上說。

「如今北京甚至不再假裝遵守國際規範，而是在努力擴大其全球影響力，並實施『人類命運共同體』的主張，那是一個呼應了中國世界觀、服從其優先事項，並效忠其政府形式的共同體。」

長達587頁的報告說，中國共產黨認為自己與美國和其他民主國家已展開一場系統性的鬥爭，目的為爭取未來世界秩序的主導和話語權。北京試圖利用其日益增長的力量來改變國際秩序，最終使其專制治理的本質合理化。

雖然美中經濟與安全審查委員會的報告建議不具有法律約束力，但可被視為國會立法制定政策的重要參考依據，其內容對美國決策者的影響力不容小覷。

在談到台灣議題方面，報告提到，2020年可被視為是兩岸關係的關鍵之年，中國在香港強行通過實施國家安全法，並在台灣臨近區域增加軍事行動，說明了北京領導人決心實踐政治目標。

報告呼籲國會考慮立法，將美國在台協會（AIT）台北辦事處處長修改成由美國總統提名，並須經參議院確認程序的職位。目前AIT台北辦事處處長一職直接由美國國務卿任命，不須經過參議院表決批准。

「我一直以來很擔心，當我們談到台灣時，總是以美中關係的角度來看，但台灣人民一直做的很出色，克服各種障礙，」美中經濟與安全審查委員會主席副主席白嘉玲在回答記者提問時說。

「台灣是我們在該地區重要的民主盟友，在中國持續加大對台灣威脅的時候，我們繼續展示對台灣的承諾是很重要的一步。它還將通過讓國會直接參與這一過程來加強國會的監督。」

不過，白嘉玲也提到，委員會並未討論是否建議將AIT台北辦事處處長一職升為大使職位。

「我們還是將這個職位視為是處長職位，但我們將交由國會自己決定」白嘉玲補充道。

報告稱香港已成為內地金融中心呼籲為受打壓港人提供簽證協助

報告針對香港問題指出，香港國安法的實施將香港750萬人置於中國政府的全面直接管轄之下，此舉違反了中國對保持香港「一國兩制」50年不變的承諾。

報告還說，北京執意對香港實施國家安全法像徵了這是一個經過深思熟慮後選擇要對香港實行威權控制的決定。不過這項決定將危及香港的金融優勢以及作為國際金融中心的地位。

「香港之所以一直是全球如此重要的金融中心，其中一個原因是因為香港享有法治和獨立的司法制度，如果這些都被削弱了，那將會引起人們對企業在那裡運作的擔憂，」白嘉玲說。

報告提到，隨著中國共產黨加速追求在國際社會的地位、權力和領導地位，北京積極尋求其他國家接受其威權的一黨治理模式，成為取代自由民主政治體制的更好選擇，並試圖輸出其專制的政治統治模式。

白嘉玲說，在美中種種國際競爭中，非洲已經成為中國輸出其治理模式的試驗場。「非洲大陸是中國實現成為全球和政治經濟領導者的藍圖和試驗場，」白嘉玲說。

「中國利用其在非洲日益增長的影響力，為其在聯合國和其他國家組織爭取支持，」白嘉玲在會上說，「透過租賃和持有，中國在非洲各地港口的踪跡引起了人們對中國所投射出的未來實力和野心勃勃與日俱增的擔憂。」