馬雲10月24日在第二屆外灘金融峰會上演講後，這位中國最富有的民營企業家就神秘地失踪了。圖／擷自公視新聞影片

一向高調的馬雲已兩個多月沒露臉，他的下落已經成為國際關注的焦點。

自從10月下旬馬雲在全球知名的上海外灘金融峰會上發言批評了中國監管當局理念落後，不能適應網路科技迅速發展的需要之後，這位中國最富有的民營企業家就神秘地失踪了。

觸動人們好奇心的最近的一個事情是，近日馬雲自製的一個非洲商業電視節目《非洲商業英雄》（Africa's Business Heroes）的最後一集出台，馬雲竟然沒有出席，他擔任的決賽裁判位置被另一位阿里巴巴高管取代。

這次缺席看來並不是馬雲本人的願意，因為就在10月12日，馬雲還在推特上發文表示自己迫不及待地想見到參加決賽的選手。在那天以後，馬雲的推特帳戶的內容就再也沒有更新。此前，馬雲幾乎每天都有新的推文發出。

阿里巴巴發言人對外界猜測做出解釋時只是說馬雲是由於時間衝突而無法參加這個節目。

北京的投資資訊公司博達克（BDA China）諮詢有限公司主席鄧肯·克拉克（Duncan Clark）的看法是，當局可能要求馬雲保持低調。路透社引用他的話說：「這是非常特殊的局面，主要跟螞蟻集團的上市規模和金融監管的敏感度有關。」

這個說法不無道理。北京當局顯然對馬雲在上海金融論壇上的發言非常不滿。馬雲以及他的公司阿里巴巴和螞蟻集團之後都接連遇到了不小的麻煩。

中國多家監管部門在上海峰會後很快集體約談了螞蟻集團的核心領導人，多家官媒連續刊登重磅文章對阿里巴巴的壟斷行為展開討伐。11月3日，上海證交所宣布了一項震動世界的決定，暫停螞蟻集團的上市計劃，一場針對阿里巴巴的反壟斷調查隨之展開。

在這個決定公佈之前，螞蟻金服已經完成了首次公開募股（IPO）的準備工作，其股票估值達370億美元，創歷史記錄。

螞蟻金服上市計劃擱淺，阿里巴巴集團被迫進行整頓，這給馬雲和他的公司帶來了巨大的損失。阿里巴巴的股票從峰值一路回落了1/4，馬雲的帳面財富被抹去100多億美元。馬雲在中國最富有者排行榜中從第一名跌至第三名。

中國的公開消息顯示，馬雲和他的公司目前正在接受官方的調查和整改。螞蟻集團上週表示，感謝監管機構的「指導和幫助」。阿里巴巴在上個月表示，要跟反壟斷調查人員「積極配合」。還有消息說，馬雲向政府表示，只要政府需要，阿里巴巴和螞蟻金服願意把任何一塊業務交給政府。