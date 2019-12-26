以「轉變你的觀點，改變你的生活」為宗旨的幸福廣播電台，將於2020年正式開播，本月28日舉行感恩開台禮拜，廣播界的常青樹、電台董事長石川表示，無論環境如何變遷，廣播永遠是其他媒體無法取代的，而廣播與網路的結合更能發揮無遠弗屆的影響力，幸福電台就是在新時代轉型的新媒體電台。

幸福廣播電台28日舉辦感恩開台禮拜，董事長石川、台長羅娟等人都將到場，感恩禮拜後，將有專人導覽參觀電台，還可化身一日DJ，進錄音室錄製專屬的收聽推薦詞。

幸福廣播電台將於2020年正式開播，收聽範圍包含大台北、桃園市等地區，除了可透過車上裝置收聽，官網也在日前正式上線，民眾可以透過線上即時收聽（http://tr-radio.com），試播期間已可以在FM102.5收聽，經典台語老歌、校園民歌、台式情歌等經典好聲音，24小時不間斷放送，即日起至明年1月12日前並開放聽眾點歌（可上粉專留下歌手、歌名和想點播的時段），一起迎接2020的到來。

石川表示，隨著智慧型手機的普及化及媒體數位化的趨勢下，各種隨選隨看的裝置已然成為閱聽大眾的首選，但「廣播」卻是無法被取代的媒體，「幸福廣播電台」就是在這股新浪潮中誕生的新媒體電台，結合網路、直播、社群、APP等多元媒介，傳達正能量，並由來自不同領域的專業DJ群，結合時事、健康、醫療、經典等多元內容，讓閱聽眾掌握即時資訊，傳遞「正向能量、拓展視野」，讓大眾感受改變世界的可能，聽見通往幸福的道路，發現「幸福就在你身邊」。