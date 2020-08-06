東奧正名志工在台灣駐日代表處臉書留言，期望代表處儘快透過正式管道，向日本政府陳情表達關切，並制止日本防衛省將「矮化台灣為中國一省」的謊言，刊印在他們的國防白皮書上面。圖／東奧正名志工提供

致台灣駐日代表處：

請問你們知道日本防衛省即將刊載的「國防白皮書」上面將台灣名列為中國的一部份，而且網路上已有上千人參與連署抗議了嗎？

連署網址如下～

http://chng.it/zqDv95W5zh

請你們務必儘快透過正式管道，向日本政府陳情表達關切，並制止日本有這樣的官方文件產生。

台灣駐日政府單位不應該對於此事罔若無聞，此事一旦發生，不僅是日本近代歷史的污點，嚴重傷害台日兩國情誼，也將是台灣駐日代表處的重大疏失與台灣國人同胞們的遺憾。

這件事我們會持續關切，並投書媒體呼籲國人一同關心。

懇請將本文轉達謝長廷大使知悉，並請代為轉達我們對於駐日代表處工作人員辛勞的感謝之情。

台灣東奧正名志工

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《說明》

日本友人永山英樹桑為台灣發起「捍衛台灣主權」的連署（參考民報【專文】 抗議日本親中！請參與日台共同連署活動！ ），希望制止日本防衛省將「矮化台灣為中國一省」的謊言，刊印在他們的國防白皮書上面。實際推行了好幾天之後，至今連署超過千人。

關心此事的台灣鄉親們，應該升級抗爭的作為，除了連署之外了，再以一人一信的方式，投書媒體或前往台灣總統府、行政院、外交部，尤其是台灣駐日代表處的社群媒體留言板、信箱，留言、投書陳情。

「要求台灣執政當局以正式管道跟日本政府溝通，制止日本防衛省將這種不實的內容登載在日本的國防白皮書上。」

因為這將是日本近代史上的一個重大的污點，也將實質傷害台日兩國的情誼。

■懇請點擊參與連署活動，感恩！

http://chng.it/zqDv95W5zh

（日文連署頁附有漢語翻譯）

■台灣駐日辦事處臉書粉專網址： https://s.yam.com/Y7iJR

■台灣駐日辦事處 Email： twcc@moc.gov.tw



由永山英樹先生與台灣東奧正名志工抗議日本「國防白皮書」將台灣名列中國一部份的網路連署，至2020年8月6日下午2時止，已有1210人加入連署。圖／擷自連署網站