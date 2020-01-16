戴仁壽醫師，1883年12月5日，出生於加拿大東部的紐芬蘭島上的小漁村，父親是衛理公會的牧師，母親也是虔誠的基督徒。受一位格利菲博士的影響，從他得知許多英國的醫療傳道者到遙遠的東方去宣教奉獻的事蹟，使戴仁壽立下行醫宣教的志向。1901年，戴仁壽通過倫敦大學的考試，在兼差打工的巴拿督博士兒童之家，遇見了護士瑪嘉麗小姐，日後成為他志同道合鼓勵他實踐理想的賢妻。

1911年11月15日和瑪嘉麗小姐舉行婚禮，當天下午就一起出發到台灣。在抵達台南之後，戴仁壽一面學台語和漢文，一面用高超的醫術治療各種傳染病、寄生蟲、外傷疾病。戴仁壽在工作之餘更編寫了一部以台語、羅馬音標、英文註解，並附上插圖的《內外科看護學》，於1917年出版，是台灣史上第一本台語醫學教科書，編寫過程戴夫人也參與協助校對。

戴仁壽醫師於1927年在雙連教會舊址建立全台第一家癩病專科診所，1928年並於長老大會提案成立「台灣癩病救助會」，獲得通過。歷經許多艱辛，終於在1934年3月28日，樂山園正式成立，收容了67位痲瘋病患，生活起居及醫療照護都由戴夫人承擔。

1936年，戴仁壽辭去馬偕院長，全心全意奉獻於樂山園的癩病患者，但1940年二次大戰爆發，戴醫師夫婦被日本政府驅逐回去加拿大。1954年戴仁壽聽到樂山園土地又有爭執，他趕回台灣處理，最後保住了樂山園和病人的權益，但卻在回程船上病逝，他的骨灰安葬於樂山園，他一生對台灣的貢獻令人感念！圖／擷自「樂山教養院」網站