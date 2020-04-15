美國多位參議員今天致函世衛秘書長譚德塞，要求他在4月27日前，交出去年10月1日至今年3月12日間所有疫情相關電子紀錄、書面資料、電子郵件往來及簡訊內容。圖/取自WHO推特

美國國會即將舉行武漢肺炎聽證會，為此，美國多位參議員今天致函世衛秘書長譚德塞，要求他在4月27日前，交出去年10月1日至今年3月12日間所有疫情相關電子紀錄、書面資料、電子郵件往來及簡訊內容。

美國成為全球武漢肺炎疫情最慘重的國家，累計至今已有60萬以上確診病例，超過2.5萬人死亡，美國川普及國會議員對WHO及中國隱匿疫情展開問責行動，川普今天已經宣布將暫時中斷對WHO的資金支助。美國國會議員也致函WHO秘書長譚德塞要他交出疫情資料。

楊恩（Todd Young）、史考特（Rick Scott）等7位共和黨籍參議員今天致函譚德塞，要求譚德塞在內等多名WHO領導階層人員，提供去年10月1日至今年3月12日間所有疫情相關電子紀錄、書面資料、硬碟、電子郵件往來及簡訊內容。

信函寫明，美國納稅人為世界衛生組織提供資金，有責任確保這些納稅人的錢得到合理使用，因此要求WHO領導階層，交出中國所彙整、分析及要求的疫情數據，以及WHO相關疫情研究資料。資料繳交期限為4月27日。

信函要求譚德塞等WHO領導階層說明:在2019年12月之前，世衛組織針對流行病，疑似流行病和流行病制定了哪些協議和程序？衛生組織根據冠狀病毒對流行病，可疑大流行病和大流行病的規程和程序採取了哪些步驟？世衛組織什麼時候第一次知道中國有潛在的“非典”病毒病例？WHO小組什麼時候第一次到達中國開始研究冠狀病毒？世衛組織的誰負責與中國共產黨協調冠狀病毒的應對？世衛組織領導層的任何成員是否都可獲得其世衛組織薪金以外的經濟補償？

此外，美國國會議員還要求世衛組織領導提供2019年10月1日至2020年3月12日的所有記錄和文件，包含與冠狀病毒有關的電子記錄，電子郵件，硬碟和短信；與冠狀病毒有關的所有印刷文件；中共有關冠狀病毒的數據彙編，分析和要求；從中國共產黨收到的有關冠狀病毒的數據；與冠狀病毒相關研究的文檔。