John Stuart Mill（約翰．穆勒）的《論自由》第四單元「論自由原則之應用」指出，「一個政府，若是為了讓民眾變成其手中更加溫馴的工具而阻礙民眾的發展，它就會發現：依靠卑微渺小者，是無法真正成就任何宏圖大業的。」圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

著名專欄作家林博文著《自由，凌駕一切〜美國人文景觀的塑造者》（2016年6月出版），該書導言「表達自由是一切自由的泉源」指出，「不自由，毋寧死」壯哉斯言！美國獨立革命先賢派屈克．亨利（Patrick Henry）於1775年發下這句豪語，餘音震撼歷史、響徹全球。自由凌駕一切！沒有真正的思想自由、表達自由、諷刺自由、創作自由、學術自由，以及免於恐懼的自由，其他的「自由」都是假的。

《ON LIBERTY》（中譯本〜論自由）1859年出版，作者John Stuart Mill（約翰．穆勒）為英國哲學家、經濟學家，19世紀影響力巨大的古典自由主義哲學代表。該書出現不少中譯本，2020年5月又出現新譯本，譯者歐陽瑾、戴花在「譯後記」指出，畢竟，「自由」對於人類，就向亮光對於眼睛、空氣對於肺腑、愛情對於心靈，誰能或缺？

該書第四單元論述自由原則之應用，有關自由原則有二，其一為個人的行為如果只關乎自身而不涉及他人，那麼個人就無需為自己的行為來對整個社會負責。其二為個人應當對自身做損害他人利益的行為負責，並且，社會若是覺得為了保護其利益而必須用某種形式加以懲處的話，此人就有可能受到社會懲罰或者法律懲罰。

現代社會不可欠缺表達自由

前述兩項自由原則，在160年後，用來評論2020年9月19日竹北黃媽媽事件，結論很清楚，表達自由是現代社會不可欠缺的。在人類的歷史長河中，「自由」可以說是人人渴望的追求；而對整個社會來說，也是如此。西班牙作家塞萬提斯曾說：「自由是上帝賜給人類的最大幸福之一。」

《論自由》第四單元「論自由原則之應用」指出，「一個政府，若是為了讓民眾變成其手中更加溫馴的工具而阻礙民眾的發展，它就會發現：依靠卑微渺小者，是無法真正成就任何宏圖大業的。」

目前，太極門冤案的平反已進入第25個年頭。在自由日前夕談自由原則之應用，期盼政府記得台灣是自由、民主、法治、人權的國家。如果人民冤案未能解決，政府大力推動轉型正義，其真正意義在那裡呢？引人深思。