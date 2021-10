三名共和黨籍的聯邦參議員星期四(10月14日)呼籲拜登政府把中國電信巨頭華為剝離出去的手機生產商榮耀(Honor)加入到商務部的黑名單,稱這家中國國有公司躲避了美國的出口管制,從而對美國國家安全構成威脅。他們的呼籲加大了美國的對中鷹派人士要求將該公司列入黑名單的聲音。

來自佛羅里達州的魯比奧(Marco Rubio)和斯科特(Rick Scott)以及德克薩斯州的科寧(John Cornyn)參議員在星期四發給美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)的一封信中發出了把榮耀加入到商務部的出口管制實體名單上的呼籲。

他們在信中稱這家中國的手機生產商本質上是中國政府的「手臂」,擁有可以不受限制地獲得華為目前無法得到的寶貴的美國技術。

“Through a state-administered transaction of Huawei assets to a Shenzhen government-owned firm, Beijing has effectively dodged a critical American export control,” the senators wrote. “By failing to act in response, the Department of Commerce risks setting a dangerous precedent and communicating to adversaries that we lack the capacity or willpower to punish blatant financial engineering by an authoritarian regime.

「通過一個政府經手的把華為資產轉給一家深圳市政府所有的公司的交易,北京有效地避開了美國的一項關鍵的出口管制,」這些參議員們在信中寫道。「通過未能採取回應行動,商務部可能會開一個危險的先例,並向對手傳達這樣一個信息,即我們沒有能力或缺乏意志力來懲罰一個獨裁政權進行的公然的金融策劃。」

榮耀以及美國商務部目前還沒有對此做出回應。

榮耀是華為在2011年9月推出的一個子品牌,2013年12月開始獨立運作。2020年11月17日,榮耀被華為剝離,出售給由多家公司和機構組建的深圳智信新信息技術有限公司。該公司的官網說,公司於2013年誕生,是全球領先的智能終端提供商。

川普政府以危害國家安全為由在2019年把華為列入商務部的實體名單,導致華為無法獲得關鍵的美國軟件和硬件,包括半導體。華為否認美國的說法。

這幾位參議員稱,華為為了避免美國對它實施的出口控制,把榮耀賣給由深圳市政府控制的深圳智信新信息技術有限公司,而實際上華為的一些高管、工程師以及其他僱員都轉到榮耀。

被列入美國商務部的實體名單意味著,美國公司必須獲得特別許可才能向實體名單上的公司出售像半導體芯片這樣的關鍵部件。

今年8月,以眾議員外交委員會的共和黨資深成員麥考爾為首的14名共和黨眾議員也呼籲商務部把榮耀列入黑名單。

9月30日,多位美國國會共和黨人向拜登政府提出建議,要求將北京華大基因等中國生物技術公司列入美國政府的黑名單。

今年7月,商務部將14家涉嫌參與侵害人權、與中國軍方關係密切、並對美國國家安全構成威脅的中國公司列入了「實體清單」。

在川普執政期間,美國商務部把多家中國公司列入實體清單和軍事終端用戶名單,同時國防部也將多家企業列為中共軍事企業,其中包括華為,從而限制美國人對它們進行投資。



榮耀(Honor)是華為在2011年9月推出的一個子品牌。示意圖/擷自Honor官網,民報合成