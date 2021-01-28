作者呼籲，台灣人團結起來做蕭大使的後盾，將來別忘了用選票封殺不斷唱衰台灣，不知檢討反省的藍營，讓台灣站起來吧！圖為台灣駐美代表蕭美琴獲邀出席2021.1.20總統拜登就職典禮，擷自蕭美琴臉書影片

台灣駐美代表蕭美琴獲得「美國國會就職典禮聯合委員會」（U.S. Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies）邀請參加拜登（Joe Biden）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）的就職典禮，蕭美琴以實際行動狠狠打臉了國民黨先前的唱衰言論。這是1979年美國與中華民國台灣斷交以來，台灣官員第一次獲得美國的正式邀請，和過去透過美國個別國會議員取得邀請函有所不同。

原來，國民黨過去參加美國的總統就職大典，就好像跟大人要到票的小跟班，只要進了場就算對眾人交差了。就是習於這種心思，看到台灣戰貓蕭美琴受邀的事實，不僅不經意地翻出國民黨過往的真相，國民黨若不作樣猛批「大內宣」，又該如何下得了台？

只是國民黨人別忘了美國參議院外交委員會主席Jim Risch在第一時間的推文說 : 這是1979年來的第一次，還讚許了拜登新政府的邀請。

一致對外不要唱衰台灣

顯然，之前的酸損及唱衰不夠，還不知檢討反省，連應有的道歉也無。現在又搞分裂破壞，找來美國哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）在媒體說美國總統拜登不會承認台灣獨立。但美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）卻認為要了解拜登的對台政策應關注權威發言人與政府官員的談話，間接駁斥了艾利森發言的代表性。

凡此種種，實屬可惡。這些領著台灣納稅人的錢在各地恣意唱衰台灣，簡直與中共互相唱和，罔顧民意，簡直玩起「一家親」的把戲。而國民黨立院黨團還敢揚言凍結蕭美琴的交際費，還忝言說是「天職」。

想當年馬英九時期「外交休兵」，也不見凍結刪減外交經費。當台美關係在拜登政府有好的開始之際，外有中國打壓、內有國民黨掣肘，真不知國民黨與共產黨互通聲氣算不算是國民黨的「天職」？

台灣人團結起來做蕭大使的後盾，國民黨敢用鈔票封殺台灣外交路，廣大的選民將來別忘了用選票封殺藍營的通匪路，讓台灣站起來吧！