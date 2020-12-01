澳洲總理莫里森（Scott Morrison）對中國外交部官員在推特上發出的一張虛假圖片提出譴責，並要求中方道歉。圖／擷自NYCA網站

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）對中國外交部官員在推特上發出的一張虛假圖片提出譴責，並要求中方道歉。

這張顯示一名澳洲軍人把匕首放在一個抱著一隻小羊的一個阿富汗兒童前面的圖片是中國外交部發言人趙立堅在推特上發出的。

他在推特上寫道：「對澳洲士兵謀殺阿富汗平民和囚犯感到震驚。我們強烈譴責這種行為，並要求追究他們的責任。」

這張照片一上推，就引起了澳洲方面和許多推友的憤怒。

澳洲總理莫里森週一（11月30日）對趙立堅的推文表示非常憤怒，他形容這則發文「真正令人反感、極具攻擊性、極其無恥」。

莫里森說：「中國政府應該為這個發文感到羞恥。這削弱了他們在世界眼中的地位。」

莫里森還表示，這幅圖片傳遞的是「一個錯誤的印象，是對我們國防力量的嚴重誹謗。」他指出，澳洲已經就被指控的戰爭犯罪展開透明的調查，因為這是一個「自由民主的國家」應該做的。

澳洲已要求推特從其平台上刪除趙立堅此條推文，稱其為「虛假信息」。

華爾街日報在周一發表的報導稱趙立堅的行為是一向低調的中國外交官轉向「戰狼」姿態，面對世界的「最新的一個例子」。

法新社同一天發表的一篇報導也作出了類似的評論。法新社說，中國是一個一黨專制的國家，數十年來，它大規模和系統性地實施侵犯人權行為，特別是在西藏和新疆，受到了國際上的強烈譴責。法新社說，趙立堅轉發的這個推圖是中國政府「戰狼式外交」變得更加強勢的一個最新的例子。

趙立堅轉發的虛假圖片顯然是指上個星期澳洲國防軍督察長辦公室公佈的有關澳洲軍人在阿富汗戰爭期間涉嫌參與非法打死阿富汗平民的調查報告。報告說，有25名澳洲現役和前特種部隊士兵涉案。

這篇調查報告在中國得到了廣泛的傳播，中共官媒新華社和人民日報等都進行了報導。報導也承認，澳洲政要和媒體紛紛對相關行為提出批評和譴責。

中國外交部另一位發言人華春瑩拒絕了莫里森要中國道歉的要求。她在例行記者會上表示，應該感到恥辱的是澳洲政府。

華春瑩否認趙立堅的行為與澳中雙邊關係有任何關聯。她強調，殘殺平民和兒童是「大是大非問題，必須要講原則」。

觀察人士指出，中共建政以來，在天安門事件中屠殺了數千名學生和平民，在反右運動中殘害了幾十萬、上百萬的知識分子、在1960年代大饑荒中造成4000萬農民的死亡。中共為何在這些「大是大非」問題上為何不講原則，至今沒有給中國人民一個交代。

推特讀者中有人支持中國趙立堅，認為從澳洲軍方的調查報告內容看，確實存在澳洲軍人打死阿富汗平民的事情。但是也有很多讀者對趙立堅、華春瑩等人做法感到不齒。

一名叫做「壯飛」的網友說：「你如果參加過中越邊境戰爭，與兵民不分的種族作戰，你就知道，什麼是德行。」

該推友還說：「趙立堅們，對塔利班殺害平民，視而不見。不算塔利班20年來的屠殺，僅僅最近，阿富汗政府內政部報告：9月份塔利班在阿富汗發動的襲擊中殺害了98位平民，有230位平民受傷。」

一名叫做「Hannibal」的推友說：「中國不是一個正常的人類社會，是個異化的人類社會，社會公德只是一種用來玩弄的手段，這樣的社會沒救了。文明世界早晚會明白這一點。最佳手段是脫鉤，斷絕來往。」

一個署名「Poetic Tapestry」的推友說：「人家因為感到羞恥已經道歉並調查追究刑責。某強國應好好學習追究境內屠殺平民的各種罪行。」

還有不少推友轉推了天安門事件中被解放軍殺害的許多平民和學生的屍體堆積在一起的照片，要求中共對那次大屠殺向人民作出交代。

路透社認為，這張圖片所引起的紛爭標誌著中國和澳洲日益惡化的雙邊關係向下又滑出了一步。

自從莫里森總理向國際社會發出對新冠病毒源頭進行獨立國際調查的呼籲之後，中國就逐步展開了對澳洲全面報復，其範圍涉及旅遊、教育和貿易等許多領域。

就在上週五，中國對澳洲葡萄酒加徵了反傾銷高額關稅。中國對澳洲採取的單邊貿易制裁涉及澳洲出口中國的牛肉、大麥、海鮮、礦產品等許多行業，給澳洲造成了嚴重的影響。