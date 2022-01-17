一、台灣的政治發展已出現轉捩點

國內的政治經過罷免韓國瑜、黃捷、陳柏惟、林昶佐與四個公投案以及林靜儀委員的補選當選之後，各位或許會發現到政黨的惡鬥好像消失了。我想許多讀者或許會跟我的想法一樣，那就是國民黨應該已經知道用目前的政治惡鬥模式並沒有辦法拉下民進黨。所以我認為這次的公投與中二選區的補選對於台灣來說，應該是政治發展的轉捩點。跟著下來，國民黨會怎麽問政呢？這是大家都正在等著觀察的地方。其實，我個人認為如果國民黨專業問政，好好把某些議題弄得非常清楚，是可能把我目前認為幾個並不合格的部會首長弄得很難堪，讓他們下台的。

二、漢文化沒有真正的對話與辯證

各位或許發覺到台灣人的政治立場與政治論述時常是連結在一起的。也就是說，當與我政治立場不同的人講出有道理或不錯的話時，我們個人不會去從說話的脈絡中去找出對方的矛盾或是錯誤，而是很容易以政治立場先把對方定調，而聽不下對方的話，因而無法造成彼此的腦力激盪，而使彼此的對話更加深入，從而有可能找到彼此都可以接受的方案。由於傳統漢文化是以政治文化為中心，這就在家族文化的大前提之下，容易形成政治是保障各人家族利益的手段，因此與不同利益或不同政治立場的人之對話就容易形成平行線，更因而造成最後解決政治問題的手段是比拳頭大。但是台灣在政黨政治成立之後到今天，似乎看出了正要形成一條與傳統不一樣的政治文化可能會出現。要怎麼形成一個新的政治文化呢？這就要看我們怎麼努力了。

其實我在民報專欄寫過許多有關西洋人的辯證精神，我也講過西洋人的哲學最大的特色就是對一切知識與現象的懷疑，進而在懷疑過程中，透過辯證去形成自己認為是對的理論。

三、從現象學看西洋人的懷疑與辯證精神

我舉一個例子來說，例如一般人都會認為「我」這個主觀之外的「世界」是客觀的，外面的世界充滿著不會變化的實體，也因為這個緣故，我們才能夠以這樣的世界為對象去形成我們的語言，並彼此溝通而在這個世界生活下去。這樣的世界本來就是理所當然的存在著，如果有人提出懷疑，具有漢文化的人大概會說：這個提出懷疑的人是神經病。

但是，問題是：西洋現代哲學的產生其實就是打從根本對這個最基本的前提提出懷疑，並進行各種理論的探討與辯證而因此對於許多科學的發明給予啟示，並帶動相關科學的發展。

首先，我舉一個例子來問各位讀者，那就是在你我的面前有一顆石頭，你會認為石頭是存在的，我也會認為石頭是存在的。而且我跟你都會認為石頭是一個東西的看法也是一樣的。可是，西洋的某些哲學家就提出一個問題，那就是：石頭透過光線到達我的眼睛，而經過視神經到達我的腦子，我會認為那是一個石頭，同樣的石頭也會經過相同的程序到達你的腦，而讓你認為那是石頭。但問題就在於：我腦中出現的石頭跟你腦中出現的石頭要怎麽去證明是一樣的呢？在歐洲中古世紀，基督教具有權威，而一切都是上帝所創造出來的，只要引出上帝，當然就可以說上帝所創作出來的石頭對你、對我都是一樣的。但是隨著科學的發展，當基督教於所有的人之間不再被認為是具有權威時，這個問題就沒有辦法回答了，於是西洋的哲學家就各顯神通要去解釋這個問題。

上面這個問題如果再更進一步向前推進，就會變成：對於這個世界的一切，我所能說的，那就是：世界是在我的主觀所呈現的一切。我主觀所呈現的一切與你主觀所呈現的一切，我們都沒有辦法保證是一樣的。可是假如說沒有辦法保證是一樣的時候，那為什麼我們看到紅燈，我們又會一起停下來，看到綠燈又會一起走過去呢？⋯⋯太多太多的現象都是可疑的，但為什麼我們的許多動作，卻都是在碰到「我們彼此認為是相同的對象」而採取的呢？這要怎麽解釋呢？

在種種的解釋當中，有一個哲學家的解答是比較容易被接受的，那就是德國的胡塞爾（Edmund Husserl）。他的看法，我們可以用「確信」這兩個字來說明。

這個確信應該怎麼說呢？舉例來說，石頭在我的外面實際存在著，而我是在看著石頭，因此石頭是跑到我的意識裡頭。但胡塞爾認為，只有石頭跑到我的意識裡頭是真的，其他則不敢斷然地說。但我為什麼會認為石頭在我的外面實際存在著，而我是在看著石頭呢？不只是只有石頭，別人、自己的身體、過去的回憶這一切都是只在自己的意識之中，這些都應該沒有跑到意識的外面。同樣的，世界只有在自己的意識當中存在，不會是在主觀的外面。但是我卻會很理所當然地認為：世界是在自己的外面存在著，我不會去從懸崖峭壁往下跳，就是因為這個緣故。因為我確信的世界是：跳下去我會死翹翹。

那麽，確信產生的根據是在那裡呢？胡塞爾就用他的努力去產生了一套名為「現象學」的方法，要去解釋「確信」是如何產生的。

四、結論

越講下去，就會越有趣，但也會越來越深，作者在民報以前的專欄有稍微提過，但講現象學的內容並不是作者今天的重點，作者要講的重點是：如果我們能像胡塞爾、能像西洋人一樣打破砂鍋問到底，我們就可以看到台灣出現全新的政治，讓台灣在半導體、民主政治之發展、成功的防疫以外，看到另外一個新的台灣驕傲。



作者指出，學習西洋人的懷疑與辯證精神，有助於營造一個全新的台灣。示意圖／Pixabay