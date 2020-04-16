2014年4月15日，《民報》（Taiwan People News）正式創刊。

1923年的這一天，由林獻堂、蔣渭水、蔡惠如、蔡培火與林呈祿等人於日本創辦《台灣民報》。希望透過知識分子的力量，｢民報達民情，民權任你評。｣、｢民心真未死，民族自增榮。｣

《民報》也選在這個具有重大意義的日子創刊。雖然兩者時空早已不同，但是，｢民報達民情｣的心情卻始終不變。其目的，就是要延續百年來台灣知識分子未完成的使命與理想！這是《民報》在這個變動世代中存在的價值～傳達民意、散布熱情、領航前進，而這也是我們這一代知識分子的責任。

從網路原生報起 一步一步朝目標前進

只是，這項工作卻又極其艱困。我們以超過一年的時間在全台奔走，甚至幾度遠赴日本、美國向當地台灣同鄉說明，終於獲得數百位海內外關心台灣前途的朋友共同投入，其間並歷經許多次的討論、評估，終於決定按部就班，從網路原生報的型式做起，再一步一步地朝我們所希望的實體目標邁進。

而在這過程中，很多朋友一聽到要籌辦《民報》的消息，驚恐者有之，疼惜者有之，甚至於悲觀者有之：｢現在年輕人不看報紙了…千萬不要再作辦報的夢了…『穩死』的啦！」

我何嘗不知道辦報是｢穩死｣的一條坎坷路！看過多少台灣前輩為爭取台灣的言論自由付出了慘重代價，看過多少有良心的知識分子，為了台灣的媒體開放和輿論自由投入畢生心血，其中辛苦、犧牲甚至看不到回報…，每每不禁令人遲疑起：這條路，還要再走下去嗎？

也有很多人說：台灣媒體夠自由、夠開放了…。是啊，今天台灣的媒體夠開放了，卻開放成容許中資登堂入室，公然宣揚出賣台灣的言論，為併吞台灣的政經情勢鋪路？是夠自由了，卻自由到每天刊登八卦、緋聞、假新聞，討論假議題為政黨或財團利益欺騙讀者…？



李登輝前總統蒞臨民報成立茶會。圖／民報資料照

從試運轉到創刊 自許成為兼具品質與價值的優質媒體

這就是我們希望的媒體環境嗎？如果，這樣的媒體和報紙充斥台灣社會，台灣人民自己還不辦報、不發聲，不在媒體展開思想、文化、價值觀的生死戰，那台灣人才真正｢穩死｣。

所以，這份新報紙不辦不行。廿一世紀的這份《民報》，已從2013年12月26日開始透過網路｢試運轉｣，經過這一百天的努力，我們在各方面條件都相對侷限的狀況下，竭盡全力把成績呈現在所有關心《民報》的國人面前；但從此刻起，《民報》也將揮別｢試運轉｣，要正式地投入台灣媒體市場中，扮演具有品質和價值的優質媒體角色。

這就是《民報》創辦的理由與想法。我也深信從日治時代到二次戰後，從228到今天，台灣知識分子的良心不死，「台灣民報」精神就不會死，此亦即我們這兩百多位發起人決志辦民報的信心和決心！



為私校改革反對財團或家族壟斷私校董事會，不斷揭弊和批判籲落實高醫轉型正義。圖／民報資料照

六年來《民報》堅持理想和原則

2020年4月15日《民報》走過六年堅持理想和原則的辛苦歲月，始終站在台灣人民的立場發聲，我們為台灣正名運動發起「東奧正名公投」，積極鼓吹以台灣之名參與國際組織和國際賽事，我們支持制憲正名的台灣獨立建國訴求；為社會弱勢發聲，為追求社會公義積極鼓吹轉型正義和司法改革的落實；為中小企業、農漁民、勞工、原住民、身心障礙者權益的維護，不斷的報導和評論政府的施政；為台灣本土文化、人物、歷史、文學、音樂開闢專欄，甚至介紹好書，也有台語文專欄和本土攝影作品的介紹；為私校改革反對財團或家族壟斷私校董事會，不斷揭弊和批判；對於中國的霸權欺壓香港、維吾爾族、藏族及台灣的人權迫害，《民報》永遠站在聲援人權、批判獨裁的第一線；甚至對中國滲透台灣媒體及社會各階層的統戰，《民報》勇於揭露，並不斷呼籲執政當局採取有效應對措施；《民報》的主筆群和編輯採訪同仁六年來承受來自四面八方的壓力，但都能堅守獨立判斷以台灣利益和普世價值為最高原則，貫徹媒體人的良知和勇氣，不受任何政黨、財團、特殊勢力的影響，這是作為《民報》創辦人和所有同仁最值得安慰的地方！



蔡明憲（左起）、楊忠和、紀政、許義雄、張燦鍙、陳永興、朱孟庠等人召開記者會，盼民眾為東奧正名公投投下同意票。圖／民報資料照

《民報》面臨轉型？或留下歷史的良心見證？

然而理想的追求與現實的考驗終究要面臨痛苦的抉擇，六年前《民報》從兩百多位發起人籌募到五千萬資金，組成「民報文化事業有限公司」，發行《民報》，提供讀者免費閱讀，也提供給海內外有台灣意識及良心的作者發表作品的園地，我們也聘請了優秀專業的媒體工作者投入《民報》的運作。經過三年，《民報》於第四年及第五年又增資三千萬資金，第六年結束公司運作，改由「民報文化藝術基金會」承接，總共六年已經花費將近九千萬的資金，我個人也承擔了一千萬以上的經費。雖然六年來我不支取任何費用，完全義務投入報社的工作，也盡可能節省報社的支出，六年來，我從醫院離職後個人已無任何收入，要繼續承擔《民報》的運作已到燈枯油盡的地步，不得不考慮年輕世代網路時代《民報》運作的轉型，或是能找到有商業經營模式企業管理的人才來接棒？否則《民報》走過六年的歷史，只有留下古典的台灣社會良心見證了！

回想從學生時代，為了爭取言論自由打破禁忌，在學校辦刊物要被記過、退學，戒嚴時代參與黨外雜誌要被查禁、被抓去關，如今可自由辦報，還是只能苦撐六年盡一份台灣知識分子的責任！我個人愧對《民報》兩百多位發起人和贊助者，除了要向《民報》原始股東說抱歉，也要感謝六年來的供稿者、工作同仁和讀者大眾，個人能力有限，無法完成大家共同的理想，只有祝福未來的台灣年輕世代，能有更優秀、更充滿理想的媒體工作者接棒，讓日治時代迄今，一百多年來的台灣人理想早日實現：看到美麗的台灣國，有社會公平正義的台灣社會，有尊嚴有人權的台灣文化早日貢獻於人類！這也是《民報》精神永遠不死的期盼!