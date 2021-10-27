上個星期，我們去洛杉磯的RoseHills墓園為逝世剛好二十週年的岳父掃墓。芬芬的姑丈，也就是岳父的妹婿及妹妹也都安息在隔鄰，過去他們老人家常說，既然在生時手足情深，死後也應該比鄰而居，所以他們就排排地葬在一起，互相伸手可及，比生前還常在一起。我常常想像在這綠茵遍地，一眼就可展望整個洛杉磯地區的山坡上，繁星滿空的夜裏，他們每天晚上就像往日一樣地，在那裏談笑風生。

昨天芬芬在抽屜裏找東西，意外地在書桌裏看到我在1990年寫給姑丈的詩，再讀之下，感慨萬千，當年活躍風趣，出口成詩的姑丈，已在2013年以近百歲高齡逝世了。

記得1990年時代，正當威權時代結束，民主政治起始，台灣經濟相當繁榮，但相對地，也發生環境污染嚴重，治安不佳、綁架；搶殺、陳進興案……等，人人自危。從這首當年寫的詩中，它一幕幕地記載了當年台灣社會的記憶，如今三十年後，台灣又變成如何了呢?

姑丈當年常常在大家聚餐時，就即時就景吟詩，歌唱，他的這個例常表演總是把每次的聚會變成又熱鬧又溫馨的回憶。



作者回憶他的姑丈（中）當年常常在大家聚餐時，就即時就景吟詩，歌唱。圖／擷自作者提供影片

以下就是當年我送給姑丈的那首詩，這也許可以讓我們這群海外遊子，重溫在1990年代，我們經過一番打拚，終於可以返台省親，去看看離開十幾年故鄉的轉變。當時那種近鄉情怯，對台灣陌生卻又似曾相識的1990年代的記憶，彷如昨日吧！至於今天的台灣是什麼樣的社會？大家各有體會，我就不必多說了。

「公元1990年元旦，攜眷返台省親，於台北承耀南姑丈，姑母賜宴，姑丈並即席吟詩以贈:

萬里流浪故鄉回思思念念滿腹情

青梅竹馬家親園，何時重玩蕃薯窯

——洪耀南」



圖／作者提供

我當時也正在見證台灣進入1990年經濟發展，欣欣向榮，但社會秩序，環境污染的轉型時期。大有所感，趁機共鳴，回呈一首。

承姑父母大人多年關愛，余視之如父母，感恩之餘，不辭淺陋，亦試和詩以隨，並乞斧正。

萬里浪跡故鄉回鄉近情怯腹滿情

去時年少今髮盡姪兒不識問何人

喜見爹娘猶康健倒履相迎淚眼傾

又承姑親詩新韻滿筵珍饈慶歸來

遊子不見舊時園放眼華廈遍地起

車水馬龍競搶道衝天煙塵入九霄

路人肩踵相不讓霓虹衣彩爭奇芳

股市沸騰六合彩錢淹腳目市儈多

驚聞島上多惡盜鄰舍往來畏災煩

鳥雀無聲樹變色溪流僅見翻腹鱗

祝願同鄉齊奮起百尺竿頭再崢嶸

清污除染莫遲磨豺狼盜賊入窮途

且待淡水河清日相攜共築蕃薯窯

侄東榮敬和詩作1990年元旦



2009年2月與王豐明醫師夫婦拜訪姑丈，姑母，與表哥洪伯宗醫師合影。圖／作者提供