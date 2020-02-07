美國國會眾議院2月5日首次就有關問題召開聽證會。其間多位議員懷疑北京當局隱瞞中國境內疫情狀況，並稱世界衛生組織所扮演的角色失去公信力。圖為美國國會大廈。圖／Pixabay

中國湖北武漢新型冠狀病毒疫情爆發兩個多月後，美國國會眾議院2月5日首次就有關問題召開聽證會。其間多位議員懷疑北京當局隱瞞中國境內疫情狀況，並稱世界衛生組織所扮演的角色失去公信力。

新型冠狀病毒風暴持續在中國延燒，疫情蔓延境內各省，目前已造成28,000多人感染，超過560人死亡，在全球二十幾個國家也都出現確診病例。

出席這場由美國國會眾議院外交事務委員會亞太小組委員會所召開的聽證會的專家都同意，中國受感染的人數可能比現在已知的數字還要更高。在經過多日國際媒體廣泛報導之下，北京原本拒絕接受美國疾控中心和其他公共衛生專家協助的態度終於在上個月底改變，同意讓美國專家針對新型冠狀病毒進行調查。

「延遲信息和評估不僅損害中國的信譽，也阻礙我們作為國際社會防止進一步防止更多生命的損失和阻止疾病傳播的能力，」小組委員會首席共和黨成員、來自佛羅里達州的約霍眾議員（Rep. Ted Yoho, R-FL）在聽證會上說，「儘管這種病毒的嚴重性和傳染性很強，但中國政府迄今拒絕與國際社會全面合作。我要再說一次，希望這件事不會變得政治化。病毒不分國界，也不管政治。」

亞太小組委員會成員、來自加利福尼亞州的民主黨眾議員舍爾曼（Rep. Brad Sherman, D-CA）也表達了類似的擔憂。他說：「中國並未讓美國專家參與到他們應該參與的程度。」

眾議院外交委員會主席、來自紐約州的民主黨眾議員恩格爾（Rep. Eliot Engel, D-NY）在聽證會上直言中國共產黨在疫情大爆發期間對待本國公民的手段「十分駭人」，他還批評北京當局壓制信息的做法。

約霍眾議員在會後接受媒體採訪時說，從中國政府的反應和不願分享正確信息的態度來看，很難對於疫情的控制保持樂觀。「這是個令人擔憂的問題，因為如果情況不如報告的那麼嚴重，那為什麼他們要採取那麼大的動作回應？」約霍說。

「如果他們真的把5800萬人都封鎖了,那意味著中國政府其實認為事情比世界聽到的還要嚴重的多。」

來自賓夕法尼亞州的共和黨眾議員佩里（Rep. Scott Perry, R-PA）也對記者說：「很困難的是，病毒是從這個國家出來，但他不願意合作，不提供信息，不提供任何渠道。沒有信息很難做出決定。我們面對的是中國共產黨政府，他們希望將信息保密，只有他們自己知道。當然，很不幸的，這影響了全世界。」

多位議員在聽證會上也提到了世界衛生組織（WHO）。對於世衛組織在此次疫情爆發後的反應，曾在歐巴馬政府擔任依波拉病毒應對小組協調員的克萊因（Ronald A. Klain）面對議員質詢時說，他不認為世衛組織還能夠被完全信任，他不信任世衛組織能對中國的情況做出獨立的評估。克萊因進一步舉例說，延遲將新冠病毒疫情列為全球關注的公共衛生緊急事件就是一個例子，反映出「中國在世衛組織的影響力」。

「世衛組織必須停止與任何國家玩政治遊戲，並認識到人們擔心自身安全和健康情況的嚴重性，」佩里眾議員在接受美國之音提問時說，「基於對中國或其他任何國家的尊重，我們需要信息，我們希望世衛組織能做誠實的中間協調人，而不僅是聽命於他人，特別是共產黨中國。」

約霍眾議員也認為，中國對於世界衛生組織的影響力大到令他感到十分擔憂。