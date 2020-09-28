拜登與川普民調接近，很可能重演2000年的高爾與小布希之戰，最終要由聯邦最高法院來決定誰勝出，這也是川普須儘速提名保守派巴芮特（Amy Coney Barrett）頂替金斯伯格的原因。圖／擷自維基百科，公有領域

美國聯邦最高法院聯席法官（Associate Justice）金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg），因病去世，致使總統川普在第一任期內，就有第三度提名最高法院法官的機會。惟因總統選舉逼近，對金斯伯格的空缺，應由下一任總統提名的呼聲不斷。但面對選舉結果的不確定性及共和黨擁有參議院過半席次下，川普的提名就有如箭在弦上、不得不發，聯邦最高法院的保守與自由派就會是六比三的比例，致形成所謂川普法院。則於未來，美國司法真會偏向保守之一端嗎？

因聯邦最高法院擁有最終的違憲審查權，再加以美國聯邦最高法院的法官，除非遭參議院彈劾或自行請辭，否則，就屬終身職，其影響力遠比總統更為長久與深遠。故當法官出缺時，有提名權的總統必會選擇與自己政治理念相同者來補缺。

如1993年，屬保守派的懷特（Byron White）法官退休，時任總統柯林頓為保證1973年，最高法院於韋德案（Roe v. Wade）以隱私權為墮胎保障的基礎之判決不被推翻，就提名因伸張兩性平權聞名，且是超級自由派的金斯伯格來遞補，即是顯例。又2016年初，雷根時代提名的保守派法官史卡利亞（Antonin Scalia）去世，時任總統歐巴馬欲提名自由派為遞補，卻受到共和黨占多數的參議院阻擋，才使川普一上台，就有提名保守派法官戈蘇奇（Neil McGill Gorsuch）的機會。

而在2018年，於雷根時代提名，但在任內常處於所謂搖擺派，致具有關鍵一票地位的法官甘迺迪（Anthony McLeod Kennedy），自請退休，又讓川普提名保守派的（Brett Michael Kavanaugh）遞補。故如今金斯伯格去世，川普若再提名，將很罕見的在第一任期內，就提名三位法官。如果川普連任，則由柯林頓所提名且已高齡八十二歲的布瑞爾（Stephen Breyer），隨時有退休可能，就再多出一個提名人選。若果如此，整個最高法院的自由派，就只剩下歐巴馬所提名的兩位法官。

選情緊繃川普急欲掌控法院

而因川普於墮胎權、槍枝管制、移民政策、警察執法等政策，一向持極端保守之態度，且因疫情之故，此次大選郵寄投票人數增加，再加以拜登與川普的民調相當接近，就很可能重演2000年的高爾與小布希之戰，最終要由聯邦最高法院來決定誰勝出的狀況，這也是川普須儘速提名保守派巴芮特（Amy Coney Barrett）頂替金斯伯格的原因。故所謂保守與自由的意識形態之分，或許在最關鍵的時刻，就會發揮最關鍵的影響。

惟單以保守與自由來區分，能否有效預測法官於個案的決定，這本身就是未知數。以被歸類於保守派且屬宗師級的史卡利亞來說，雖從不掩飾其反墮胎與反同婚的立場，但於刑事被告的權利保障，卻屬前衛。如2001的凱利案（Kyllo v. United States），警察利用熱影像系統，於戶外對私人住宅進行照射，以找出種大麻的溫室，由史卡利亞主筆的多數意見，就認為此種行為，雖無物理性侵入私人住宅，卻因利用精密儀器來探知個人生活的隱私，致屬搜索行為，而須依憲法增修條文第4條，於事前取得法院的令狀。而於此判決裡，之所以由史卡利亞主筆，正在於其未站在保守的維護警察權擴大之立場，而與金斯伯格站在同一立場，致以五比四票，通過警察必須取得令狀的多數決。

甚至在2012年的瓊斯案（United States v. Jones），針對警察於私人車輛裝設GPS定位系統來追蹤，雖看似微不足道與瑣碎，卻可積少成多，形成一個鉅細靡遺的圖像，並因此侵害個人行動的資訊決定權，自也須事前取得法院令狀。此判決亦是由史卡利亞所主筆，又再顯露其保障人權的自由派性格。而此次判決，九位法官，無論保守或自由的意見，全數一致。顯見，對於維護基本人權的價值，所謂保守與自由之分，或許是個假象。

總之，對於法官是自由、是保守的分類，既過度簡化，也忽略人的可變與不可預測性，更蔑視法官所具有的法律專業及人格素養。故就算川普法院已然出現，將來也未必能如川普所願。



美國最高法院大樓。圖／擷自維基百科，公有領域