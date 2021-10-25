創傷因素五花八門，若能夠適當宣洩掉面對危險時的身體自然反抗機制，將大大減少創傷後壓力症候群與慢性疼痛的可能。圖為彼得․列文（Peter Ａ Levine）與其著作《解鎖創傷療癒地圖》。擷自Craniosacral Therapy Educational Trust臉書及、博客來，民報合成

《解鎖創傷療癒地圖》讓我體會到一件事情：「過往單獨從生理層面介入的思考過於淺薄，似乎無法了解整個身體變化的全貌！」使得我們總是習慣從外顯的特徵去看待關於創傷的變化。

首先，不管是骨科、復健科或神經外科，接上手的時候，都是一個簡單的「骨折」或是「腦傷」一筆帶過。如果合併心理創傷，就會簡單地照會精神科或是心理治療師。大體，這就是現在醫療分工的模式，因此也讓我們對於創傷的想像容易被屏蔽住了！

事實上，創傷因素五花八門，車禍受傷、跌倒受傷、家暴受傷、戰爭受傷，都有可能造成腦部的變化。彼得․列文用動物面對獵食者的進逼而「嚇僵」或「凍結」來形容創傷狀態下的情景。然而，列文舉自己自身的例子說明：「在嚇僵的時候，身邊的溫柔力量非常重要，透過穩定的環境使得全身的保護性顫動能夠帶走僵直的軀體壓力，這之中雖然會帶來如暴怒般的情緒反應，卻也讓我們能夠適當宣洩掉面對危險時的身體自然反抗機制，這將大大減少之後形成『創傷後壓力症候群』與『慢性疼痛』的可能...」

以力跟反作用力來說，外力打進來所造成的創傷，在我們自主的保護意志下，會造成能量的存積。若沒有經由體察內心變化而將之宣洩掉時，將會囤積在身體裡頭，加之我們的抗拒之下，變成困擾我們多時的創傷後遺症。所以，包括車禍之後造成的肌肉痙攣，腦傷之後的情緒變化，都是一種創傷後的後遺症。如果沒有抽離恐懼與僵硬，更深刻地向內在感覺探求，將會失衡。

所以平衡之道，正是適切的宣洩外在造成我們創傷的能量，透過輕顫與抖動來漸漸釋放創傷所造成的內部消耗與傷害，回復平衡！